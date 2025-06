George, il figlio del principe William, andrà ad Eton. Retta? 70mila €

Non poteva essere altrimenti, considerato che nella famiglia reale inglese esisterebbe una regola: ogni bambino frequenterà la stessa scuola del genitore dello stesso sesso. E dunque il principe George frequenterà la stessa scuola del papà William, per cui a partire da settembre 2026, comincerà il suo percorso all’Eton College. 12 anni fra poco, George frequenta attualmente la Lambrook School nel Berkshire, insieme ai due fratellini più piccoli: la principessa Charlotte e il principe Louis.

L’Eton college è un istituto maschile tra i più antichi d’Inghilterra, fondato nel 1440, con un forte legame storico con la Corona che custodisce questa tradizione. Costosa in vero, visto che la retta annuale supera i 70mila euro, anche se vengono messe a disposizione borse di studio per permettere anche a famiglie meno abbienti di garantire un’istruzione di alto livello ai propri figli.

Tuttavia, di fronte a queste cifre e all’utenza della scuola inglese, la domanda che ci facciamo riguarda l’appannaggio per i prof: quando prendono al mese? Sono licenziabili? Hanno libertà di insegnamento? Hanno nelle classi alunni con difficoltà di apprendimento e dunque colleghi di sostegno? Quante ore settimanali svolgono? Più altre domande ancora, compresa quella delle cento pistole: qualcuno di loro è stato mai aggredito dai genitori per un voto che non gradito o per un “eccesso” di correzione?