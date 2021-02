Gestione dei beni, le nuove linee guida su patrimonio e inventari

Con nota 4083 del 23 febbraio 2021, il MI ha trasmesso alle scuole le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Al documento sono allegati anche diversi modelli che le scuole dovranno utilizzare.

Le Linee guida sono aggiornate al decreto interministeriale 129/2018 (“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”) e hanno come obiettivo indirizzare le stesse nella gestione del patrimonio – inclusi gli aspetti

relativi ai beni non inventariabili – e degli inventari, nonché di garantire delle indicazioni uniformi e comuni in materia.