Una lezione fuori programma, mercoledì, in un liceo classico milanese: gli studenti di quarta e quinta hanno dialogato con Ghali su temi inusuali per un’aula, dai testi sessisti nel rap al diritto di manifestare, dalle disparità sociali alla cittadinanza. L’incontro fa parte di un giro nelle scuole che il rapper ha intrapreso “per capire le idee, i pensieri, i sogni dei giovani” e che in Lombardia ha una sola tappa, proprio questa.

Dalla periferia alla musica

Dal resoconto del Corriere, la prima domanda è sul ragazzo di 18 anni che viveva a Baggio. “Tanto”, risponde Ghali, ricordando uno studente che in classe alzava spesso la mano per chiedere di più e che per questo sembrava voler “dare fastidio, fare polemica”. Vedeva una classe di personalità diverse a cui tutto veniva insegnato allo stesso modo. Le sue materie preferite erano italiano e antologia, perché “nella letteratura non ci sono paletti” e si poteva argomentare, mentre in storia è diverso.

Parla senza filtri della famiglia: “Non vengo da una famiglia benestante, mio papà era in carcere”. Figlio unico, con la madre come “simbolo”, si chiedeva come portare soldi a casa e se dovesse finire come il padre. La madre vedeva nella musica qualcosa che potesse tenerlo lontano dalla strada e lo ha sempre sostenuto, anche quando a scuola e negli sport andava male. Lui non ha mai avuto un piano B. Ha studiato la concorrenza, i testi, ciò che poteva portare di suo: “Quando ho capito che potevo portare qualcosa di interessante la paura del futuro è sparita”. La sua novità è stata raccontare le fragilità, che allora non erano “rap”, e romanzare la vita e il quartiere. Solo con il successo ha capito che “la mia storia non era più solo mia”.

Oggi si definisce “un cantastorie” più che un cantante. Dieci anni fa ha fondato la Sto Records, etichetta indipendente con cui sostiene nuovi talenti, e insiste sull’importanza di un team serio: produttori e manager, dice, sono più difficili da trovare degli artisti. Ammette che non tutto funziona come previsto: “Ora d’aria” significava molto per lui ed è amata dai fan più stretti, ma il riscontro è stato diverso dalle attese. “La musica è una cosa magica”, osserva, “tutto può succedere”. Al centro resta “la curiosità”, che dopo la moda lo spinge verso cinema e design d’interni. Ai ragazzi che “vanno in panico” davanti alla domanda “cosa vuoi fare?” dice che lui stava con chi non aveva le idee chiare.

Cittadinanza e proteste

Il confronto si sposta sull’attualità. Gli studenti gli fanno notare che molti coetanei sono considerati italiani a scuola ma non fuori, e chiedono quale messaggio darebbe alle istituzioni. La risposta: “farsi un giro nelle scuole e chiedere come mai a scuola non esiste lo straniero, non c’è questa distinzione assurda”. Un professore interviene parlando di razzismo istituzionale.

La discussione vira poi sugli scontri seguiti alla manifestazione sul carovita. Ghali è netto: “Manifestare pacificamente è nostro sacrosanto diritto. Non è giustificabile rompere le vetrine”. Subito dopo, però, ribalta il piano: “Quando sento parlare di violenza mi sento preso in giro, la violenza è tutto ciò che ci viene fatto”. E aggiunge che i giovani stanno crescendo “in uno dei momenti più violenti della storia dal punto di vista psicologico”.

Sul tema delle disparità racconta di aver trovato aiuto in tante persone, anche nelle chiese, ma ricorda che si parte sempre dagli investimenti su educazione e cultura, oggi “assurdo” che in Italia scarseggino. Sull’intelligenza artificiale confessa che gli è capitato di non sapere cosa chiederle e avverte che deve andare “di pari passo con l’intelligenza umana, altrimenti succederà un casino”.

Testi sessisti, dibattito aperto

In chiusura si torna alla musica, ma con una domanda scomoda. Alcune studentesse segnalano i testi sessisti di molti artisti, soprattutto tra i più giovani che cominciano a fare trap. Ghali le invita a distinguere realtà e finzione: “Stiamo parlando di rap, un genere che è molto bugiardo, è come un videogioco, come nel cinema”. Nei testi, dice, “succedono le cose più pazze”, e chi usa certi cliché nella vita reale non è così. Aggiunge però che chi oggettivizza le donne nelle canzoni dovrebbe anche creare occasioni per sensibilizzare sui loro diritti.

Le ragazze non si lasciano convincere: “Sarebbe ipocrisia”. Il dibattito, a quel punto, riprende.