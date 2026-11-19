Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato per aver rigato “mediante l’uso di un corpo acuminato, la fiancata dell’autovettura Fiat 500” di proprietà della ex preside dell’istituto in cui lavora. È la vicenda di un professore di Ponte San Giovanni, frazione del comune di Perugia, portato in tribunale dalla dirigente, che nei mesi scorsi aveva lasciato la scuola. A riportare la notizia è PerugiaToday.

“A incastrare l’uomo sarebbero state le telecamere di videosorveglianza del plesso scolastico”, si legge nell’articolo. “La dirigente si era accorta al termine di una giornata di lavoro dei profondi segni lasciati sulla fiancata sinistra della sua Fiat 500, davanti all’ingresso della scuola. La denuncia iniziale era contro ignoti, ma le immagini avevano permesso di identificare il volto e risalire all’identità del docente“.

“Curiosamente, erano state proprio le sollecitazioni della preside a riportare in funzione quell’impianto, rimasto per anni malfunzionante, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza all’istituto”, informa ancora PerugiaToday. “Un dettaglio che ha finito per pesare sul destino processuale del professore, da tempo in rotta con la dirigente”. La questione, adesso, sarà chiarita in Tribunale.