Oggi, 15 aprile, si celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy, come designato dall’art. 3 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”.

L’evento

L’intento della Giornata, come riporta una nota Mim dello scorso 4 aprile, è celebrare la creatività e le eccellenze italiane presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche e i luoghi di produzione, al fine di riconoscere il ruolo del made in Italy e il suo contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy con il Ministero dell’istruzione e del Merito, in un’ottica di collaborazione per la promozione del nuovo percorso formativo del liceo del made in Italy, organizza a livello nazionale a Roma, presso Palazzo Vaccari Piacentini, sede del Ministero delle imprese e del made in Italy, per oggi, 15 aprile, un evento celebrativo.

Ecco le dichiarazioni di Valditara in occasione della Giornata: “In occasione della Giornata del Made in Italy celebriamo un patrimonio identitario di straordinaria rilevanza per la nostra società e per la nostra economia: l’eccellenza produttiva italiana, ammirata e ricercata in tutto il mondo. Sostenere il Made in Italy significa anche sviluppare professionalità tecniche e competenze strategiche per affrontare le sfide dei nuovi mercati”.

Liceo Made in Italy, Valditara soddisfatto

“Le iscrizioni al Liceo del Made in Italy ad oggi sono 511 lo scorso anno anno erano state 420, c’è stato un aumento del 21,7%, un trend positivo e incoraggiante”, queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara all’inaugurazione della Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” dello scorso 10 aprile, secondo quanto riporta Ansa.

Il ministro ha anche parlato in generale del made in Italy, “L’eccellenza della nostra produzione, ammirata e inseguita, corteggiata nel mondo intero, è un patrimonio di grande rilevanza per l’economia del paese e la società”.

Il decreto che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del liceo del made in Italy, integrando il precedente regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio.

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore mediesettimanali, e di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno.