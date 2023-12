Giornata Internazionale in merito alle persone con disabilità, l’inclusione che non c’è

In questa giornata Internazionale in merito alle persone con disabilità, spiace constatare che l’inclusione è ancora lontana.

Siamo il Gruppo Facebook di “LAVORATORI FRAGILI & INIDONEI” formato da lavoratori oncologici, immunodepressi, genitori con figli disabili gravi etc… etc…

Per l’ennesima volta abbiamo constatato che anche nel “Decreto Anticipi” in discussione al Senato la settimana prossima, il Governo Meloni stia continuando a creare discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.

È stato approvato al Senato l’emendamento 18.0.31 della Senatrice Pirro che proroga lo smart working per i lavoratori sani con figli sani under 14.

Tale emendamento richiama il periodo emergenziale Covid-19 e crea discriminazioni tra i genitori con bimbi disabili gravi e/o BES abbandonati da quasi un anno dal Governo Meloni.

1) Il Governo sa perfettamente di aver dichiarato la fine dell’emergenza per il covid 19 e non solo, la fine dell’emergenza l’ha dichiarata anche l’OMS;

2) In piena estate quando i casi covid erano pochi, il Governo Meloni ha continuato a mandare avanti questo emendamento anticovid che recita:

“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14…”;

3) con questo emendamento ha creato discriminazioni con i bimbi disabili gravi (a prescindere dall’età del bimbo) e con i caregiver, prestatori di assistenza;

4) la Direttiva Europea 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare non è stata rispettata in quanto, il Governo da più di un anno ha preferito aiutare i genitori con figli under 14 (approvando il solito emendamento) e non i genitori con figli disabili gravi e caregiver.

Preciso che in piena pandemia, vi era un emendamento che tutelava questi bimbi disabili gravi e/o con BES.

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (G.U. 07.01.2022, n 4)

Art. 5 ter

Lavoro agile per genitori di figli con disabilità

Emendamento esteso successivamente oltre che ai genitori lavoratori del privato anche ai genitori lavoratori del pubblico impiego con figli disabili gravi (a prescindere dall’età del figlio).

Non si spiega come mai il Governo Meloni abbia deciso di portare avanti un emendamento legato all’emergenza covid che aiuta gente sana con figli sani e si sia dimenticato di portare avanti l’altro emendamento legato anchesso al covid 19 rivolto ai bambini disabili gravi i cui genitori in Emergenza covid hanno avuto la possibilità di lavorare in smart working.

Se questo Emendamento (a tutela dei bimbi disabili gravi) non è stato portato avanti perché era finito lo stato di emergenza per questi genitori di bimbi disabili gravi, perché il Governo Meloni non ha fatto finire anche lo stato di emergenza per i genitori con figli under 14?

Altro emendamento che il Governo Meloni porta avanti sempre legato all’emergenza covid-19 è lo smart working per i lavoratori della lista dei “superfragili”.

Ci chiediamo come mai questa tutela anticod il Governo Meloni non l’abbia mai lasciata dato che era rivolta ai lavoratori a rischio covid. Questa tutela è stata portata avanti anche in estate, quando i casi covid erano pochi.

Il Governo Meloni si sta rendendo conto di aver creato discriminazioni tra fragili portando avanti solo alcuni emendamenti anticovid?

Il Governo Meloni si è accorto di aver creato discriminazioni in un periodo in cui l’emergenza è finita e sta concedendo smart working solo ad alcuni lavoratori fragili e discriminando altri lavoratori fragili quali Oncologici a sei mesi ed un giorno dalla chemioterapia, lavoratori con malattie rare etc… etc…

Se il periodo di Emergenza è finito, deve intendersi finito per tutti.

Ed i lavoratori fragili impossibilitati ad eseguire smart working per mansione gettati in presenza dal 1 Aprile 2022 in quanto l’emergenza era finita!

Anche questi lavoratori sono stati discriminati.

Anche in questo caso vi era un Emendamento legato al COVID-19, dimenticato dal Governo Meloni.

Caro Governo Meloni, se l’emergenza COVID-19 c’è, dovrebbe esserci per tutti e non per chi decidete che ci sia.

Vi invitiamo a non portare avanti più queste discriminazioni ed a pensare veramente e seriamente ad aiutare tutti i lavoratori fragili ed i caregiver applicando le Direttive Europee sia per gli uni che per gli altri.

Basta discriminazioni, Si inclusione.

Raffaella Sfregola