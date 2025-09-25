Giornata Mondiale del docente: evento organizzato dalla Gilda degli Insegnanti il 4 ottobre a Rimini, tutti gli ospiti

La Giornata Mondiale dell’insegnante, che si celebra ogni anno il 5 ottobre dal 1994 per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, sarà celebrata quest’anno dalla Gilda degli Insegnanti in un evento cruciale a Rimini.

L’obiettivo storico della giornata è mobilitare il sostegno agli insegnanti e garantire che i loro bisogni continuino a essere soddisfatti per le future generazioni. L’appuntamento è fissato per il 4 Ottobre 2025 e il tema principale selezionato sarà strettamente legato alla legalità. A nome del segretario generale, il Prof. Vito Carlo Castellana, la Gilda degli Insegnanti è lieta e onorata di invitare a prendere parte a questa giornata, definita fondamentale per il mondo della Scuola e per il futuro delle nuove generazioni.

Il ruolo della scuola nella legalità

Il focus del convegno verterà in modo specifico sul ruolo che l’Istituzione Scuola deve riacquisire come educatrice e promotrice di dialogo. L’obiettivo primario è quello di trasformare i ragazzi in protagonisti attivi nel processo di comprensione e rispetto della legalità. La legalità verrà analizzata non solo come un valore fondamentale per il concetto di libertà collettiva, ma anche come un elemento chiave per la custodia degli avvenimenti del passato. Questo approccio intende rafforzare l’impegno dei docenti nel plasmare la coscienza civica degli studenti.

Gli ospiti

L’evento si svolgerà a Rimini, presso l’Hotel Aria, situato in viale Dandolo 13, con inizio previsto a partire dalle ore 15.30 circa.

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco legate al mondo della legalità, del giornalismo e delle istituzioni. Tra gli ospiti confermati figurano Salvatore Borsellino, noto attivista e fratello del magistrato Paolo Borsellino; Paolo Di Giannantonio, giornalista e conduttore televisivo; e Alex Corlazzoli, scrittore e giornalista firma de Il Fatto Quotidiano. Saranno presenti anche Giuseppe Carbone, Presidente del Movimento Agende Rosse Liguria, gruppo Falcone Borsellino, e l’Avv. Francesco Bragagni, che ricopre il ruolo di Assessore per le Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale, del Comune di Rimini.