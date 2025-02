Giornata nazionale del Braille, Valditara: “Significa riconoscere il valore di uno strumento essenziale”

In occasione della Giornata nazionale del Braille, che si celebra domani, 21 febbraio, e del bicentenario dell’invenzione di questo sistema, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inaugurato presso la Biblioteca del MIM l’esposizione “Leggere il mondo con le dita. I 200 anni del Braille”, insieme al Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), Mario Barbuto.



“Celebrare il bicentenario del Braille significa riconoscere il valore di uno strumento essenziale per l’accesso alla conoscenza da parte di chi ha disabilità visive. L’inaugurazione della mostra rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza dell’inclusione scolastica. L’accesso allo studio da parte degli studenti con disabilità è un pilastro essenziale della nostra azione ministeriale. Investire nella formazione degli insegnanti e nel potenziamento del sostegno scolastico significa costruire un futuro in cui il diritto allo studio sia garantito a tutti”, dichiara il Ministro.