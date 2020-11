In preparazione della Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2020, l’intervento della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presieduta dalla senatrice Licia Ronzulli. Per l’occasione parlano anche il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ed il Presidente della Camera Roberto Fico.

In corso la diretta.

Segui la diretta

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook