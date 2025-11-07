Giovani e cultura, grande successo per i primi incontri del ciclo “SCELTE” dell’editore Palumbo

Hanno riscosso un grande successo di pubblico i primi tre incontri di “SCELTE”, il nuovo ciclo di dialoghi online promosso dalla Casa Editrice Palumbo e curato da Salvatore Cusimano, che dallo scorso 24 ottobre ogni venerdì va in onda sul sito e sul canale YouTube dell’editore. Protagonisti dei primi appuntamenti Nicola Gratteri, Sigfrido Ranucci e Tomaso Montanari, tre voci autorevoli della magistratura, del giornalismo e del mondo accademico, che hanno inaugurato un percorso di confronto e riflessione molto partecipato, rivolto soprattutto ai giovani e al mondo della scuola.

Uno spazio di confronto e consapevolezza

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico, promuovere la partecipazione attiva e offrire modelli positivi di impegno civile e culturale. “SCELTE” si propone come un vero e proprio spazio di dialogo tra studenti e protagonisti della società civile, un’occasione per leggere la complessità del presente e orientare le proprie decisioni verso la costruzione di un futuro più giusto e consapevole.

La conoscenza come strumento di resistenza

In un contesto storico segnato da crisi ambientali, guerre, disinformazione e crescenti disuguaglianze, “SCELTE” si pone come strumento di comprensione e resistenza. Gli organizzatori sottolineano come la cultura debba tornare a essere “un luogo di elaborazione e di speranza”, capace di fornire strumenti per interpretare la realtà e reagire alle sfide del nostro tempo.

Protagonisti e temi

Il progetto proseguirà nelle prossime settimane con nuovi incontri che vedranno la partecipazione di personalità provenienti da ambiti diversi ma unite da un comune senso di responsabilità civile: Paola Caridi, Erri De Luca, Pif, Paolo Benanti, solo per citarne alcuni. I primi tre ospiti — Gratteri, Ranucci e Montanari — hanno affrontato con gli studenti temi cruciali come la legalità, la libertà di informazione e il valore della cultura come bene comune, offrendo testimonianze autentiche di impegno e coraggio.

Un invito all’impegno e alla cittadinanza attiva

“SCELTE” è pensato come serie di interviste e conversazioni che pongono al centro le responsabilità individuali e collettive. Il dialogo diretto con gli studenti rappresenta l’anima del progetto, che non si limita a raccontare esperienze di vita, ma invita i giovani spettatori a diventare parte attiva della società, protagonisti consapevoli del proprio tempo.

Educare alla speranza e al bene comune

In un periodo in cui il disorientamento e la sfiducia sembrano prevalere, “SCELTE” offre un’occasione preziosa per riportare al centro della formazione scolastica temi fondamentali come la giustizia sociale, la solidarietà, la sostenibilità e la libertà di pensiero. Più che un semplice ciclo di incontri, il progetto rappresenta una proposta educativa rivolta alle scuole, agli insegnanti e agli studenti: un invito a riflettere, a scegliere consapevolmente e a credere nel valore della cultura come strumento di cambiamento e di bene comune.