Gita con la scuola, è morto a Bolzano il ragazzo di 12 anni caduto dal balcone dell’hotel

Purtroppo non ce l’ha fatta il ragazzo tedesco di 12 anni, che domenica scorsa era precipitato dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina. Lo studente si trovava in Alto Adige per la settimana bianca con la sua classe.

Ancora ignote le dinamiche esatte dell’incidente, anche se pare si sia trattato di uno scherzo finito male.

Il giovane è precipitato dal secondo piano dell’hotel, riportando gravissime lesioni, a seguito delle quali è stato portato in elicottero e ricoverato d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove però è deceduto.

Con molta probabilità il ragazzo è scivolato tentando di scavalcare la ringhiera per passare sul balcone della stanza adiacente. Nel farlo, qualcosa deve essere andato storto, e il ragazzo è caduto. I compagni di classe del giovane sono sotto shock e sono assistiti dagli psicologi della Croce bianca.