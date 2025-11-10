Gite scolastiche, a volte un’uscita didattica “arriva” agli studenti più di qualsiasi lezione: lo spettacolo al “Teatro dei Miti”

Ogni anno ci si ripromette di organizzare le gite “con calma”, ma poi tra programmi, verifiche e circolari il tempo sfugge. Eppure, sono proprio queste uscite a rendere viva la didattica: esperienze che parlano di storia, identità e territorio più di qualsiasi lezione in aula. Pianificarle ora significa offrire ai ragazzi un viaggio dentro le proprie radici.

Scoprire la storia del proprio territorio significa restituire agli studenti il senso profondo dell’appartenenza. Conoscere i luoghi, le tradizioni e le vicende che li hanno generati li aiuta a comprendere chi sono, a sentirsi parte di una comunità viva. La storia locale non è solo passato: è un modo concreto per capire il presente e immaginare il futuro.

Lo spettacolo al “Teatro dei Miti”

A Zafferana Etnea (CT), nel cuore del Parco dell’Etna, sorge una struttura dedicata alla storia della Sicilia si tratta del “Teatro dei Miti”. Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Con la Legge Regionale N.9/2011 la Regione Siciliana ha istituito l’obbligo per le scuole siciliane di prevedere iniziative legate alla storia, cultura e letteratura siciliane. Conservare le nostre origini con orgoglio, ricordando che la lingua siciliana fu la prima lingua parlata in Italia ai tempi di Federico II, che la Magna Grecia aveva come territorio principale la Sicilia, che l’integrazione tra popoli, arabi, normanni, bizantini, avvenne in Sicilia che può quindi vantare il primato di essere antesignana.

Architetture, Cucina e Natura siciliane sono famose in tutto il mondo e riconosciute dall’Unesco. Al Teatro dei Miti proponiamo il documentario “Sicilia. La Storia è qui” che rappresenta la sintesi delle dominazioni e di ciò che ogni popolo ha lasciato sull’isola, il tutto reso divertente e coinvolgente grazie al nuovo, e unico in Sicilia, sistema di interazione con il pubblico Live Motion.

Per info e prenotazioni mail: [email protected] tel: 347 0415868

Il catalogo di Etna Today

Tra le proposte principali troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Apiario dell’Etna e Casa delle Farfalle. L’esperienza non si limita alla semplice osservazione: grazie a guide esperte, i ragazzi potranno scoprire curiosità su questi affascinanti insetti, sviluppando sensibilità verso il tema della biodiversità e dell’importanza della conservazione degli habitat naturali. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2025/2026.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire :

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO