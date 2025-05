Gite scolastiche, altro incidente: pullman esce di strada e resta con una ruota sollevata nel vuoto di due metri

Altro incidente, altra scolaresca in pericolo: ieri pomeriggio, 29 maggio, nell’erbese, in provincia di Como, un pullman è uscito fuori strada rimanendo con una ruota anteriore sollevata di due metri. La classe, formata da 55 bambini di 5 e 6 anni e dagli accompagnatori, si è dovuta mettere in salvo autonomamente.

Tutti illesi

Come riporta Il Corriere della Sera tutte le persone a bordo, fortunatamente, sono tutti illesi. L’autobus stava percorrendo la strada di montagna, con tratti ripidi e tornanti. Il conducente del pullman, nell’affrontare una curva è uscito di strada. Il mezzo è rimasto con la parte anteriore a sbalzo per un paio di metri.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba per l’assistenza e per mettere in sicurezza il mezzo. Accertamenti in corso per ricostruire quanto accaduto. La paura dei piccoli è stata tanta, ma gli accompagnatori hanno saputo gestire la situazione con sangue freddo.

Maestra morta in gita a causa di un incidente, sempre in pullman

Impossibile non ricordare quanto accaduto solo qualche giorno fa. Sempre in Lombardia, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto il pullman in cui viaggiava, una maestra che stava accompagnando gli alunni in gita è morta sul colpo.

I rischi per i docenti accompagnatori, lo ribadiamo, sono moltissimi. Pericoli, responsabilità varie in gita: ma quale docente vuole sobbarcarsi ancora tutto questo, senza avere nemmeno una retribuzione che, almeno, possa, appunto, “premiare” lo sforzo e la fatica e tutto ciò che si mette a repentaglio per accompagnare i propri alunni?