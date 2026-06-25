Assunzioni scuola al via venerdì 26 giugno con la comunicazione del “contingente” ai sindacati, poi assegnazioni provvisorie e supplenze – VIDEO

Partono a fine giugno le procedure sul reclutamento scolastico 2026/27: si inizia con la comunicazione del “contingente” delle immissioni in ruolo ai sindacati con la ripartizione territoriale (si prevedono poco meno di 50mila posti complessivi da docente, da ripartire tra idonei e posizionati nelle graduatorie dei precari), poi le stabilizzazioni, quindi le assegnazioni provvisorie e le contestuali utilizzazioni del personale di ruolo, infine le convocazioni per le supplenze che anche quest’anno si prevede siano almeno 150mila. Tante procedure, con tempi contingentati e appuntamenti a cui prestare sempre molta attenzione. ‘La Tecnica della Scuola’ ha affrontato questi temi con un’esperta: la sindacalista Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief.

L’intervista

Cozzetto, venerdì 26 giugno siete stati convocati al ministero dell’Istruzione: cosa vi aspettate?

Sì, venerdì siamo stati convocati per l’informativa rispetto al decreto che avvierà la procedura di immissione in ruolo. Saranno poi emanati i decreti che andranno a definire i numeri delle immissioni in ruolo 2026/27. Dopodiché ci aspettiamo una convocazione per far partire le procedure di assegnazione provvisoria, e utilizzazione, per i docenti di ruolo, poi da metà luglio partiranno anche le procedure per i docenti precari inseriti in GPS e in graduatoria ad esaurimento per compilare la domanda delle 150 preferenze. E più o meno nello stesso periodo ci aspettiamo anche l’avvio delle procedure assunzionali vere e proprie. Quindi il mese di luglio sarà ricco di appuntamenti, sia per il personale di ruolo che per quello precario.

Successivamente vi saranno dovrebbero essere pubblicate anche le assegnazioni provvisorie e poi si passerà alle supplenze annuali.

Sì, nel mese di agosto ci sarà la pubblicazione dell’esito delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione e entro fine agosto si concluderanno tutte le procedure assunzionali. Quindi, le immissioni in ruolo di vincitori e idonei dei concorsi ordinari straordinari ancora esistenti in alcune regioni, ma anche di coloro che sono nelle graduatorie a esaurimento. E poi ci sarà la fase straordinaria delle immissioni in ruolo, da graduatorie di merito degli elenchi regionali; come pure i nuovi elenchi composti che verranno presi in considerazione solo in caso di residuo delle immissioni in ruolo ordinarie. Infine, in caso di ulteriore residuo, da GPS sostegno. Al termine delle procedure e quindi ai primi di settembre, entro il 31 agosto, vi sarà anche la conferma dei docenti dai supplenti di sostegno e dai primi di settembre la pubblicazione dei primi bollettini sulle supplenze.

Insomma, tante procedure che si accavallano, quali consigli possiamo dare, sia per le immissioni ruolo, sia per le supplenze annuali? A cosa bisogna stare attenti?

Sicuramente, occorre monitorare il sito dell’Ufficio scolastico regionale di appartenenza: per non perdersi l’avvio delle procedure: arrivano anche le e-mail di avviso, ma è meglio consultare con costanza il sito dell’ufficio scolastico regionale per le immissioni in ruolo. Per quanto riguarda le supplenze, invece, si deve guardare il sito della dell’Ambito territoriale di appartenenza; non mancare ovviamente alla compilazione della domanda delle 150 preferenze, che ricordiamo partirà da metà luglio e si concluderà il 29, sempre di luglio. Quella è indispensabile per poter appunto partecipare all’attribuzione delle supplenze da GPS e da graduatorie esaurimento.