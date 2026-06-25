Elenchi regionali dei docenti per le assunzioni in ruolo, ecco cosa significa il numero della colonna “Priorità concorso”

Stanno uscendo, in diverse Regioni, gli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027. A tal proposito una docente ci chiede cosa significa la colonna riferita alla “proprietà concorso” dove compare in genere un numero cardinale da 1 a 9

Priorità concorso

Per quanto riguarda un eventuale scorrimento degli elenchi regionali per l’immissione in ruolo riferita ad una specifica classe di concorso, si procede seguendo con priorità l’ordine cronologico di indizione dei bandi dei concorsi. Poi all’interno di ciascuna procedura concorsuale sarà data priorità agli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione nell’elenco. Per ciascuna procedura concorsuale è prevista infatti la suddivisione in due precise sezioni:

a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;

b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.

Per quanto attiene all’ordine cronologico del bando del concorso, questo viene evidenziato con un numero cardinale che va da 1 a 9 nella colonna “Priorità concorso“:

Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e Il grado – D.D. 499/2020; Concorso ordinario docenti scuola Infanzia Primaria su posto comune e di sostegno – D.D. 498/2020; Procedura straordinaria per titoli ed esami finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e Il grado su posto comune e di sostegno – D. D. 510/2020; Concorso ordinario classi di concorso STEM – D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022; Concorso per titoli ed esami abilitante all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria – D.D.G. 1330/2023; Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e Il grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 7 del O.M 205/2023 – D.D.G. 2575/2023; Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al O.M. 206/2023 -D.D.G. 2576/2023; Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e Il grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 8 del O.M 205/2023 – D.D.G. 3059/2024; Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno 2024 ai sensi del O.M 206/2023 – D.D.G. 3060/2024;

Prima l’ordine cronologico e dopo le sezioni

È importante evidenziare che dagli elenchi regionali si prevede che prima vengano utilizzati nell’ordine le sezioni a e b del primo concorso (ordinario 2020) per poi passare successivamente alle sezioni a e b del successivo concorso e così via. Quindi prima l’ordine cronologico dei bandi concorsuali e all’interno di questi priorità a coloro che hanno svolto il concorso nella regione di iscrizione all’elenco regionale.