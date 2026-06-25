Elenchi regionali dei docenti per le assunzioni in ruolo, ecco cosa significa il numero della colonna “Priorità concorso”

Stanno uscendo, in diverse Regioni, gli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027. A tal proposito una docente ci chiede cosa significa la colonna riferita alla “proprietà concorso” dove compare in genere un numero cardinale da 1 a 9
Per quanto riguarda un eventuale scorrimento degli elenchi regionali per l’immissione in ruolo riferita ad una specifica classe di concorso, si procede seguendo con priorità l’ordine cronologico di indizione dei bandi dei concorsi. Poi all’interno di ciascuna procedura concorsuale sarà data priorità agli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione nell’elenco. Per ciascuna procedura concorsuale è prevista infatti la suddivisione in due precise sezioni:
a. la prima, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;
b. la seconda, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.
Per quanto attiene all’ordine cronologico del bando del concorso, questo viene evidenziato con un numero cardinale che va da 1 a 9 nella colonna “Priorità concorso“:
È importante evidenziare che dagli elenchi regionali si prevede che prima vengano utilizzati nell’ordine le sezioni a e b del primo concorso (ordinario 2020) per poi passare successivamente alle sezioni a e b del successivo concorso e così via. Quindi prima l’ordine cronologico dei bandi concorsuali e all’interno di questi priorità a coloro che hanno svolto il concorso nella regione di iscrizione all’elenco regionale.