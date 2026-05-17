Gite scolastiche, Grassucci (Skuola.net): “Stabilire ‘Patto di titanio’ con le famiglie, ogni sgarro sarà sanzionato severamente”

Indice Patto tra famiglie e insegnanti per le gite scolastiche

Le gite scolastiche sono tornate al centro del dibattito dopo la tragica morte di uno studente caduto da un balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro. La Tecnica della Scuola ha dedicato al tema una puntata di Scuola Talk, con ospiti il docente Andrea Maggi, il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci e la dirigente scolastica Cristina Costarelli, presidente di Anp Lazio, che hanno confrontato le prospettive di insegnanti, studenti e presidi sulle responsabilità civili e penali dei docenti durante i viaggi di istruzione. A corredare il dibattito, i risultati di un sondaggio su oltre mille insegnanti: il 75% si è detto favorevole all’abolizione delle gite e il 55,5% ha dichiarato di non essere disponibile a partecipare nemmeno in presenza di un compenso economico.

Patto tra famiglie e insegnanti per le gite scolastiche

Durante la trasmissione, il direttore di Skuola.net ha voluto sottolineare come sia indispensabile un legame di fiducia tra genitori e corpo insegnante, anche e soprattutto durante le gite scolastiche: “Il nodo più importante è la sorveglianza notturna. O si stabilisce un ‘patto di titanio’ con le famiglie, per cui gli studenti sanno che ogni sgarro sarà sanzionato severamente con l’accordo dei genitori, oppure dobbiamo inventarci servizi di sorveglianza esterni. I docenti devono essere messi in condizione di dormire tranquilli”.