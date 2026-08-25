Gite scolastiche, quali sono i ruoli e le responsabilità del personale scolastico

Le gite scolastiche rappresentano delle attività didattiche che tutte le scuole inseriscono nella loro offerta formativa, a integrazione delle attività previste nel curricolo al fine di offrire agli alunni l’opportunità di conoscere concretamente ciò che é appreso teoricamente nelle aule.

Funzione dell’istituzione

All’interno dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico, l’ex DSGA in quanto coordinatore della segreteria e i docenti, come componenti del consiglio di classe, d’interclasse e d’intersezione e soprattutto come accompagnatori, svolgono le loro funzioni e le loro responsabilità, contribuendo alla programmazione e all’esecuzione delle gite scolastiche.

Funzione del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico nell’organizzazione delle gite, in quanto responsabile legale della scuola, ha la responsabilità della sicurezza, della scelta dei fornitori, della verifica dei mezzi di trasporto che devono assicurare non solo la corretta procedura di affidamento, ma soprattutto:

Verificare preventivamente i requisiti tecnici e assicurativi dei mezzi;

Controllare i documenti prima della partenza (revisione, assicurazione, idoneità del conducente o dei conducenti in caso di gite lunghe);

Funzione dell’ex DSGA

L’ex DSGA, sentito il dirigente scolastico, ha il compito di richiedere i preventivi alle ditte autorizzate, il CIG (Codice Identificativo Gara) per i contratti stipulati con le agenzie di viaggi, accertare il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) quale documento obbligatorio che attesta la regolarità dell’agenzia di viaggi con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei propri dipendenti e accertare la regolarità del contratto, dei pagamenti e delle assicurazioni.

Funzione dei docenti

In merito alla funzione dei docenti bisogna distinguere tra i docenti referenti e gli accompagnatori, mentre i primi in quanto referenti, in stretto rapporto con la direzione e la segreteria curano l’organizzazione didattica e logistica della gita, occupandosi della partecipazione degli alunni con disabilità, BES e DSA, prevedendo misure di supporto e mezzi accessibili.

I docenti accompagnatori hanno il compito di garantire la vigilanza, la sicurezza e il rispetto delle regole; nello specifico hanno il compito di eseguire e garantire una continua e attenta sorveglianza durante tutto il viaggio, durante le visite e i trasferimenti, la sicurezza degli alunni e delle strutture attraverso misure e accertamenti preventivi al fine di prevenire eventuali danni;

Responsabilità dei docenti

I docenti accompagnatori hanno delle responsabilità civili e penali;

Responsabilità civile nel caso in cui un alunno causa danni a terzi o a se stesso, fermo restante che possa dimostrare di non aver potuto impedire il fatto;

Responsabilità penale nel caso in cui un alunno subisce un incedente grave, nel qual caso il docente può essere chiamato a risponderne personalmente, sempre che possa dimostrare di non aver potuto impedire il fatto

Gestione delle emergenze

Al fine di gestire le emergenze è opportuno che sia predisposto un piano preventivo con il quale si programmi eventuali procedure da seguire in caso di emergenze, predisporre dei contatti utili, come Polizia stradale, carabinieri, pronto intervento ecc. e soprattutto predisporre delle assicurazioni obbligatorie per tutti gli alunni partecipanti e per i docenti accompagnatori.

Accompagnare gli alunni in gita non è obbligatorio

Da quanto su detto i docenti accompagnatori devono essere consapevoli che, nel momento in cui accettano di accompagnare gli alunni in gita, cosa che non è obbligatoria e che possono non accettare, assumono delle responsabilità sia civile sia penale derivante dal dovere di vigilanza sugli alunni partecipanti alla gita d’istruzione, affidatigli dall’istituzione.