Gite scolastiche, chi verifica la messa in sicurezza dei mezzi? Le novità previste dal decreto 127/2025

L’art. 5 del decreto 127 del 2025 nel modificare l’art. 108 del decreto 36 del 2023 ha introdotto delle novità in merito alla sicurezza dei mezzi di trasporto da utilizzare per le gite scolastiche e le visite guidate programmate dalle singole istituzioni scolastiche.

Nuove regole

La normativa suddetta ha introdotto delle nuove regole al fine di procedere all’aggiudicazione degli appalti concernenti i trasporti degli alunni e degli accompagnatori nelle uscite didattiche e nelle gite d’istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche. In particolare le nuove regole prevedono che gli autobus utilizzati per le gite d’istruzione devono garantire efficienza e sicurezza ed essere adeguati ad accogliere anche gli alunni disabili.

Sicurezza dei mezzi

Al fine di garantire un’efficiente sicurezza, i mezzi utilizzati per i viaggi d’istruzione devono avere la certificazione attestante la regolare revisione e un sistema frenante assistito oltre a tutte le tecnologie finalizzate alla sicurezza del mezzo stesso.

Obblighi delle scuole

Le scuole, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità, espletate le procedure di selezione dei fornitori, in riscontro alle note ministeriali devono controllare le dichiarazioni delle ditte che intendano fornire il servizio di noleggio bus con autista e conservare la dichiarazione sostitutiva della ditta, dalla quale si evinca il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal Decreto Legge n. 127/2025: