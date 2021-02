Giudizio sospeso su Bianchi, Renato Brunetta è già nel mirino di tutti [VIDEO]

La rete e i sindacati stanno facendo credito a Patrizio Bianchi e commentano: “Aspettiamo di vederlo all’opera”, anche se non tutti piace il fatto che Draghi abbia nominato un esperto di economia dell’istruzione.

Nessuna apertura di credito c’è invece nei confronti di Renato Brunetta (Pubblica Amministrazione) e Mariastella Gelmini (Autonomie).

E c’è anche chi sostiene che Brunetta non è all’altezza, ma questa è una battuta volgare che non fa certamente onore a chi la pronuncia.



Durissimo il giudizio della Flc-Cgil che parla del “peggior ministro possibile”.

Nelle prossime settimane i sindacati dovranno incontrarlo perché in ballo c’è il rinnovo del contratto nazionale.

Vedremo come andranno le cose.



Di tutto questo e molto altro parliamo nel nostro video di oggi.