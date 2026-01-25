Giulio Regeni, a 10 anni dalla sua morte i Ragazzi Sindaci lo ricordano con un documentario

I Ragazzi Sindaci, in occasione del X anniversario della morte di Giulio Regeni ricordano il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso in Egitto il 25 gennaio 2016 e sono particolarmente vicini alla famiglia in considerazione del fatto che nel triennio 2001-2003 Giulio era stato Sindaco dei Ragazzi di Fiumicello, in provincia di Udine, e questa esperienza d’impegno civile l’ha formato a quella serietà e coerenza, che hanno caratterizzato il suo operare, fino alla tragica fine nelle prigioni del Cairo.

La tragica morte di Giulio ha fortemente commosso tutti, ammirando il suo impegno sociale maturato anche grazie all’esperienza vissuta come “Sindaco dei Ragazzi”, palestra di democrazia e di partecipazione attiva e responsabile nella costante ricerca del bene comune.

Nel decimo anniversario è stato realizzato un documentario, “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo“, diretto da Simone Manetti, prezioso contributo alla ricostruzione della verità dei fatti legati alla drammatica vicenda del giovane ricercatore friulano, diventato simbolo universale dei diritti negati. e sarà proiettato in anteprima al Comune di Fiumicello Villa Vicentina e nelle sale cinematografiche nel mese di febbraio

A Londra gli studenti dell’Università Cambridge, dove Giulio era dottorando, hanno organizzato una marcia commemorativa dall’Ambasciata d’Egitto fino all’Ambasciata italiana, per ricordare al governo italiano che i cittadini non si sono ancora stancati di chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni.

L’Associazione dei Consigli dei Ragazzi, ricorderà Giulio in occasione del Raduno Nazionale in Lombardia e accogliendo la proposta del Consiglio dei Ragazzi di San Filippo del Mela (Messina), lunedì 26 gennaio parteciperà alla manifestazione chiedendo “Verità per Giulio Regeni” e che nessuno venga lasciato senza protezione quando opera in contesti difficili.