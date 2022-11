Gli animali vanno rispettati, impariamo da piccoli facendo entrare i veterinari a scuola: torna “Una Zampa in famiglia”

Facciamo entrare i veterinari a scuola per spiegare ai giovani come costruire una relazione responsabile con gli animali: a sostenerlo è l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, Anmvi, che anche nell’attuale anno scolastico entrerà nelle classi della primaria e medie che aderiranno al progetto “Una Zampa in famiglia 3. Con Zampa, a lezione di One Health“.

Gli istituti, per il 12esimo anno, potranno ospitare a costo zero docenze veterinarie e usufruire di materiali didattici per promuovere l’integrazione della salute di uomo, animali e ambiente.

Nel 2022, da gennaio a giugno, sono state più di 100 le scuole primarie coinvolte nel progetto, che ha visto impegnati oltre 110 Medici Veterinari in diverse città italiane.

“Negli anni passati – si legge in una nota emessa dagli organizzatori del progetto – più di 13.000 bambini hanno potuto conoscere e giocare con Zampa, il cane protagonista dell’iniziativa, e con tutta la sua ‘famiglia umana e a 4 zampe’ (Mimì la Micia e Lillo il Coniglio)”.

Le parole chiave di questo anno saranno: Ambiente, Multiformità, Rispetto e Salute Unica. In totale sul territorio nazionale saranno finanziati 125 docenze veterinarie, grazie al contributo non condizionante di MSD Animal Health. È possibile scaricare materiali informativi dal sito www.unazampainfamiglia.it.

“Medici veterinari nel ruolo di docenti spiegheranno ai bambini l’importanza di accogliere in modo responsabile un amico a 4 zampe e di rispettare le sue esigenze, con un occhio di riguardo per la sua salute in ottica One Health. Particolare attenzione sarà dedicata all’interazione corretta da avere con i piccoli amici e a quanto l’adozione rappresenti una scelta importante e responsabile nelle loro vite”.