Gli episodi di violenza contro gli insegnanti: la posizione del Comitato Nazionale Docenti

La scuola italiana sta attraversando una fase che non può più essere definita emergenza. Gli episodi di violenza contro il personale docente non sono più eccezioni, ma segnali di un deterioramento strutturale che riguarda l’intero Paese. I fatti avvenuti a Parma, con due insegnanti aggrediti fisicamente, insultati e persino esposti al pubblico ludibrio sui social, rappresentano un punto di non ritorno nella tenuta educativa e civile della scuola italiana.

Il Comitato Nazionale Docenti sottolinea come questi episodi sconvolgano non solo per la loro gravità, ma anche per alcune reazioni istituzionali e mediatiche che rischiano di depotenziare la portata reale del problema. Dichiarazioni come “la scuola educa, non sanziona” finiscono per diffondere un messaggio profondamente distorto, quasi che la scuola possa esistere senza regole, senza responsabilità e senza tutela dell’autorità educativa.

La domanda che dovrebbe guidare ogni riflessione è semplice: un ragazzo è autorizzato a picchiare un adulto? La risposta è altrettanto semplice: no. Mai. Qualunque sia il contesto evocato come antefatto, qualunque sia la ricostruzione diffusa sui social, la violenza non può essere normalizzata né relativizzata. Non è uno strumento educativo, non è una reazione comprensibile, non è un linguaggio accettabile. È violenza, e come tale va riconosciuta, denunciata e sanzionata.

Il principio della culpa in educando, spesso trattato come un concetto superato, resta invece centrale. La responsabilità educativa delle famiglie è reale, concreta e non delegabile. Non si tratta di colpevolizzare, ma di riconoscere un dato di fatto: il comportamento dei minori è anche il risultato del contesto educativo in cui crescono. Di fronte a un’aggressione a un docente, la riflessione sulla responsabilità genitoriale non è un’opzione, ma un passaggio necessario. La scuola non può essere lasciata sola a gestire ciò che nasce altrove.

Ancora più grave è il ribaltamento narrativo che si sta diffondendo in molte realtà scolastiche. Docenti aggrediti che diventano oggetto di giudizio pubblico, famiglie che contestano l’operato degli insegnanti dopo episodi di violenza, opinioni che cercano di spostare l’attenzione dalla gravità del gesto alla presunta provocazione del docente. Questo capovolgimento è inaccettabile. La scuola non è un bersaglio sociale, né un luogo dove scaricare tensioni familiari o frustrazioni personali. Non può essere trattata come un ammortizzatore sociale privo di regole, perché se viene privata della sua autorevolezza perde la sua funzione stessa.

A rendere il quadro ancora più allarmante è la crescita di episodi in cui gli studenti portano armi a scuola con l’intenzione di ferire. A Varese un docente è stato colpito con tre fendenti, uno dei quali ha perforato un polmone. A La Spezia un ragazzo ha perso la vita dopo che un coetaneo ha introdotto a scuola una lama da venti centimetri. Ad Abbiategrasso una professoressa è stata colpita alle spalle da uno studente che aveva portato un coltello da cucina nello zaino. Ad altri episodi si sono aggiunti comportamenti violenti ripresi e diffusi sui social, trasformando l’aggressione agli insegnanti in un contenuto da spettacolarizzare.

E ieri, in Puglia, si è verificato un episodio che segna un ulteriore salto di qualità nella gravità del fenomeno. Un ragazzo si è recato a scuola trasmettendo tutto in diretta social, dichiarando apertamente l’intenzione di ferire il docente. Non si è trattato di un gesto impulsivo, ma di un’azione premeditata, esibita pubblicamente come se la violenza fosse un contenuto da produrre.

In questo contesto, il legislatore è intervenuto con misure significative. La Legge 25 del 2024 ha introdotto un’aggravante specifica per i reati commessi contro docenti, dirigenti e personale scolastico. La Legge 150 del 2024 ha previsto sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro per aggressioni, minacce e insulti rivolti al personale scolastico. È stato inoltre istituito l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del Personale Scolastico.

Il Comitato Nazionale Docenti ribadisce che la scuola italiana necessita di una svolta strutturale. Occorre una tutela reale e immediata per il personale, una riaffermazione dell’autorità educativa, una responsabilizzazione concreta delle famiglie, strumenti sanzionatori efficaci e una protezione istituzionale che non lasci soli coloro che subiscono violenza.

Per queste ragioni il Comitato ha già avviato un percorso istituzionale che ha portato all’ascolto e alla presentazione delle proprie proposte presso sedi parlamentari, sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica. In tali contesti è stata illustrata una proposta di legge organica dedicata alla tutela del personale scolastico, al contrasto del mobbing e del burnout professionale e al riconoscimento delle nuove emergenze che interessano il mondo della scuola.

Il lavoro avviato necessita ora di un ulteriore confronto con le istituzioni, le organizzazioni professionali e le parti sociali, affinché possa tradursi in un intervento normativo realmente efficace e capace di rispondere alle esigenze concrete di docenti, dirigenti e personale scolastico.

La sicurezza, la dignità professionale e la tutela di chi opera ogni giorno nelle scuole non possono più essere considerate questioni secondarie. Non si tratta più di singoli episodi, ma della tenuta stessa della scuola come istituzione dello Stato.

La scuola non può essere lasciata sola. Non può essere un luogo dove si entra con la paura di essere colpiti, filmati, umiliati o aggrediti. La scuola non è chiamata al martirio. È chiamata alla legalità, alla fermezza e alla tutela.

È su questa convinzione che il Comitato Nazionale Docenti continuerà a portare avanti il proprio impegno istituzionale.

Comitato Nazionale Docenti – Mobbing e Burnout (per la tutela dei diritti)