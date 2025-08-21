Gli Its, istituti tecnologici superiori, raddoppiano gli iscritti a Milano. Garantita l’occupazione

Gli Its, istituti tecnologici superiori di durata biennale e ad alta specializzazione post diploma, presi d’assalto dai ragazzi milanesi, usciti dalle superiori non solo col titolo rilasciato dagli istituti professionali, ma anche dei più comuni licei. Ma ai corsi si sarebbero pure iscritti perfino universitari o laureati che invece del master optano per questi corsi.

In pratica, scrive milano.coriere,it, i 5 mila iscritti di due anni fa, oggi sono diventati oltre 8 mila, per l’attrazione dovuta all’alternanza di lezioni con stage della durata da 3 a 6 mesi, mentre si fanno i conti con l’altissimo tasso di occupazione che riuscirebbero a garantire a conclusione del percorso: 87 per cento entro un anno dal diploma e nel campo prescelto nel 93 per cento dei casi.

Risulta così essere la Lombardia, la regione col più alto tasso di Its, 27, in attesa che altri se ne aggiungeranno, grazie agli stanziamenti del Ministero dell’Istruzione, mentre vanno sempre più imponendosi gli Its in sinergia con l’estero, come quello con l’American Association of Community Colleges, promuovendo così la mobilità di studenti e docenti, la co-progettazione di percorsi formativi e l’avvio di tirocini internazionali.

L’obiettivo, chiariscono alla Regione Lombardia, è duplice: “offrire ai nostri studenti esperienze formative d’eccellenza e rispondere con tempestività alla domanda di competenze del mercato globale”.