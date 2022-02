Gli studenti scrivono al Ministro: tolga le due prove scritte alla maturità!

Signor Ministro,

l’improvvisa notizia dello svolgimento delle prove scritte è giunta per noi studenti al quinto anno come un fulmine a ciel sereno.

Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate nel corso degli anni poiché con grande svantaggio siamo stati costretti a frequentare le lezioni a distanza per quasi due anni. L’impegno profuso in questi mesi ha fatto in modo che recuperassimo soltanto una piccola parte degli argomenti svolti a distanza, ma le perplessità e le difficoltà sono tutt’ora presenti per i pochi mesi restanti.

Per questo motivo Le chiediamo di soprassedere allo svolgimento delle prove scritte e di sostenere invece un unico colloquio interdisciplinare come avvenuto negli anni passati.

Certi che Lei ci comprenda La ringraziamo e Le porgiamo distinti saluti.

Gli studenti di un liceo scientifico della Basilicata