Global Student Prize 2025, 18enne indiano vince 100mila dollari: la povertà, i corsi da autodidatta e la creazione di una start-up

Adarsh Kumar, un innovatore di 18 anni originario del Bihar, India, cresciuto in condizioni di povertà e attualmente studente presso la Jayshree Periwal International School, è il vincitore del Chegg.org Global Student Prize 2025. Il premio annuale ammonta a 100.000 dollari, equivalenti a circa 85 mila euro. Adarsh ha ritirato il premio oggi a Londra, nel Regno Unito, essendo stato selezionato tra quasi 11.000 nomine e candidature provenienti da 148 paesi in tutto il mondo.

Il riconoscimento è destinato a uno studente eccezionale che ha dimostrato un impatto reale sull’apprendimento, sulla vita dei suoi coetanei e sulla società, al di là dell’ambito scolastico. Il Chegg.org Global Student Prize è stato fondato nel 2021 in collaborazione con la Varkey Foundation con l’obiettivo di puntare i riflettori su studenti straordinari che stanno plasmando le comunità e il mondo attraverso l’innovazione, il servizio alla comunità e la leadership. Secondo Nathan Schultz, Chief Executive Officer e Presidente di Chegg, Inc., la storia di Adarsh è un simbolo del coraggio e della grinta dei giovani portatori di cambiamento a livello globale.

La storia del vincitore

Nato a Champaran, nel Bihar, in un contesto privo di elettricità stabile e con accesso limitato a Internet, Adarsh è stato cresciuto da una madre single che svolgeva lavori di pulizia per finanziare la sua educazione. Un computer portatile usato, acquistato dalla madre grazie ai risparmi di una vita, è diventato la sua “porta d’accesso al mondo”. Attraverso Google e YouTube, Adarsh è riuscito a imparare da autodidatta la programmazione, l’imprenditorialità e come creare start-up. A soli 14 anni, in una dimostrazione di pura determinazione, è partito di casa con sole 1.000 rupie (10 dollari) per dirigersi a Kota, a centinaia di chilometri di distanza, alla ricerca di coaching per l’esame di ammissione all’Indian Institute of Technology. Non potendosi permettere lezioni private, si accampava nelle biblioteche, sfruttando il Wi-Fi gratuito per inviare e-mail a fondatori di start-up e mentori, richiedendo stage di lavoro, anche non retribuiti. Tali esperienze sono poi confluite nella creazione della sua piattaforma digitale. Sunny Varkey, fondatore della Varkey Foundation, ha congratulato Adarsh, sottolineando come il suo percorso dimostri che l’istruzione può trasformare anche le sfide più grandi in un cammino verso un futuro migliore.

A soli 13 anni, prima ancora di lasciare casa, Adarsh aveva co-fondato l’organizzazione no-profit Mission Badlao con sua cognata. Attraverso questa organizzazione, ha mobilitato la sua comunità, riuscendo a garantire un terreno per una nuova scuola governativa, facilitando oltre 2.000 vaccinazioni COVID, distribuendo prodotti per l’igiene mestruale e piantando 3.000 alberi. Le esperienze acquisite negli stage, a cui accedeva attraverso il Wi-Fi gratuito delle biblioteche, hanno costituito la base per il lancio di Skillzo nel 2023. Skillzo è una piattaforma digitale che offre formazione all’imprenditorialità, strumenti di tutoraggio e opportunità concrete a studenti svantaggiati delle scuole superiori. In poco più di due anni, Skillzo ha già supportato oltre 20.000 studenti, molti dei quali hanno ottenuto borse di studio e hanno lanciato proprie iniziative.

Dopo aver vinto una borsa di studio completa del valore di circa 29 mila euro per la Jayshree Periwal International School, Adarsh ha anche aiutato altri tre studenti a ottenere lo stesso supporto. A livello internazionale, è stato nominato il consulente più giovane per il programma giovani di Google. Con i 100.000 dollari del premio, Adarsh intende lanciare SkillzoX, una piattaforma di mentorship basata sull’intelligenza artificiale dedicata agli studenti nelle aree rurali, e l’Ignite Fellowship, un acceleratore globale per gli studenti portatori di cambiamento.