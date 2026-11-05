Registrati
Diretta video

Primo piano | Manovra 2027, prossimi scioperi e "bamboccioni"

guarda
Attualità
05.11.2026
Aggiornato alle 17:08

Governo e Ministero in affanno sui problemi della scuola, ma Valditara & C. sono certi di essere sulla strada giusta

Reginaldo Palermo
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione del Governo Meloni

Sembra che davvero prima o poi tutti i nodi vengano pettine perché gli ultimi mesi dell’ “era Valditara”  si preannunciano molto complicati non solo per il ministro dell’Istruzione ma per l’intero Governo.
Per quanto riguarda la scuola la vicenda della legge di bilancio sembra presa direttamente da un pièce dei teatro dell’assurdo: nella legge si parla di riduzione degli organici dei docenti, ma subito dopo le proteste di studenti e sindacati Valditara e Salvini dicono di non essere stati informati.

E ora il Ministro dell’Istruzione aggiunge anche che in Parlamento si farà di tutto per eliminare la misura e perlomeno per ridurla allo stretto necessario.
Stessa sorte potrebbe accadere alla norma sulla riduzione del 50% del prezzo dei libri digitali. Come era prevedibile gli editori hanno alzato la voce per protestare e così subito dopo il Ministro ha fatto sapere che non c’è nulla di definito, anche di questo si parlerà in Parlamento.
E che dire della misura sul tetto del 30% per gli alunni stranieri?
La Commissione europea, proprio in questi giorni ha detto che l’Italia non può introdurre norme ordinamentali contrarie alle leggi comunitarie e allo spirito europeo.
Che sulla scuola il Governo sia in difficoltà è dunque un fatto ormai acclarato e stupisce che le organizzazioni sindacali non riescano ad assumere iniziative veramente unitarie.
Il 30 ottobre hanno scioperato, con un buon risultato (si parla del 7-8%) i sindacati di base Cobas, Unicobas, Usb e Cub.

Per il 20 novembre è prevista la mobilitazione generale di Cgil e Usb (lo sciopero della Gilda nello stesso giorno riguarda scuola e università); mentre Cisl, Snals, Uil e Anief hanno in programma una manifestazione a Palazzo Vidoni, sede della Funzione Pubblica, per mercoledì 11.
Ma il giorno 16 in gran parte delle scuole il servizio potrebbe essere ridotto al minimo perché gli stessi 4 sindacati organizzano assemblee di 3 ore.

Insomma di fronte ad un Governo e un Ministero che – almeno sui problemi della scuola – appaiono un po’ in difficoltà i sindacati non riescono a proporre una azione unitaria.

Fra qualche giorno alla Camera inizierà il confronto ufficiale sulla legge di bilancio e quel punto si dovrebbe riuscire a capire  meglio quali potrebbero essere gli scenari futuri anche perché, in tutta questa confusione, Governo e sindacati sono impegnati anche nel confronto per la chiusura del contratto del comparto scuola, università ricerca, i cui nodi da sciogliere riguardano solamente gli aspetti normativi, dal momento che gli aspetti economici sono di fatto già definiti da tempo.

Legge di Bilancio 2027Riforma scolastica

Tagli alla scuola: sindacati pronti alla mobilitazione. Ma cosa vorrebbero i docenti? Partecipa al sondaggio

Carta Docente, quando arriva? L’ipotesi è dopo gennaio. Valditara aveva detto: “Dovrà essere carta di welfare, estesa anche agli ATA”

Libri di testo, salta lo sconto del 50% nella Manovra 2027: hanno vinto gli editori

“Gli studenti trattati dal Governo come i prof: ultima ruota del carro con cui fare cassa”. Angela Verdecchia: le proteste proseguiranno a oltranza – INTERVISTA

Manovra 2027, tagli alla scuola: pubblicato il ddl di bilancio – il TESTO e le TABELLE

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Lavorare a scuola è usurante: pensione anticipata senza penalizzazioni sull’assegno per docenti e Ata, il sindacato ci sta lavorando – VIDEO

Alessandro Giuliani

Fornero ai giovani: “Non immaginate la vostra vita in funzione della pensione, il sistema non regge per voi, è un sussidio”. Scoppia la polemica

Sara Adorno

Manovra 2027, Valditara conferma il dietrofront sul taglio di 5mila cattedre di potenziamento: d’accordo con lo Snals nel dire che è una risorsa indispensabile

Alessandro Giuliani

Messaggi e avvisi di sabato e domenica per docenti e Ata? Il contratto scuola non lo prevede: ecco come difendersi

Redazione
vai alla ricerca avanzata