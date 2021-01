Governo news, Speranza: teniamo fuori la salute dei cittadini dalle battaglie elettorali

Il Ministro Roberto Speranza inizia il suo intervento alla Camera con una sferzata a Renzi e ai fatti degli ultimi giorni che hanno destabilizzato il Governo: “Teniamo fuori la salute dei cittadini dalle battaglie elettorali,” ha dichiarato il Ministro prima di fare il punto sulla situazione epidemiologica e sanitaria del Paese.

E ritorna sull’argomento anche alla fine, quando in chiusura dell’intervento alla Camera ribadisce: “L’Italia è il primo Paese in Europa per somministrazione dei vaccini. Lasciamo fuori dalla politica la campagna di vaccinazione. L’obiettivo che perseguiamo è troppo importante per macchiarlo con le polemiche.”

E invoca unità sulla campagna di vaccinazione nazionale: “Il successo di questa campagna non è il successo di una parte politica, ma il successo del Paese.”

SEGUI LA DIRETTA

LEGGI ANCHE