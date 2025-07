GPS 150 preferenze, c’è un errore di sistema nella sezione 7 della priorità della legge 104/92. Il MIM deve chiarire con urgenza.

C’è stato segnalato, ma abbiamo anche controllato un’anomalia di sistema che avviene in due punti della sezione 7 per la dichiarazione per coloro che assistono figli con art.3, comma 3 della legge 104/92. Vediamo in cosa consiste tale anomalia.

Anomalia riscontrata

Se si opera l’opzione di fruire della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 per assistenza a persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, in qualità di Genitore, Fratello/Sorella di:

Vediamo che nella sottostante compilazione non compare l’opzione figlio, ma compaiono: Genitore, Fratello/Sorella, Tutore Legale, poi la sezione continua con i dati anagrafici si presuppone del FIGLIO.

Se si compila questa sezione per richiedere la priorità, in qualità di Genitori che assistono un figlio, il file di inoltro restituisce quanto segue:

Appare evidente che il grado di parentela dell’ASSISTITO non possa essere genitore, ma dovrebbe essere FIGLIO, oppure bisognerebbe spiegare che si intende il GRADO DI PARENTELA CON L’ASSISTITO e non certo DELL’ASSISTITO.

MIM deve specificare con urgenza

Riteniamo importante un intevento immediato del MIM che vada a specificare o risolvere questa anomalia di sistema che appare evidente.