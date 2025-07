GPS 150 preferenze, si parte dal 17 al 30 luglio con la scelta dell’inserimento a sistema di scuole, comuni, distretti e provincia

Si parte proprio oggi 17 luglio, dalle ore 10 della mattina, con l’inserimento in piattaforma delle scelte di preferenze, puntuali e sintetiche, fino ad un massimo di 150, per tutte le classi di concorso presenti nella sezione “INSEGNAMENTI”. Il termine di di questa procedura è stato fissato alle ore 14:00 del giorno 30 luglio 2025.

Preferenze ai fini del ruolo da GPS

La quarta sezione, Preferenze ai fini del ruolo, è attiva solo per gli aspiranti in possesso dei requisitiprevisti per legge per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo ovvero di una inclusione apieno titolo valida per la graduatoria GPS Fascia I per l’insegnamento di sostegno ovvero per gli aspiranti con le seguenti caratteristiche relativamente alle GPS Fascia I: a) inizio biennio, a pieno titolo, b) elenco aggiuntivo, a pieno titolo.

Sezione Insegnamenti

Nella sezione denominata “Insegnamenti”, l’aspirante troverà gli insegnamenti per i quali potrà esprimere le preferenze e potrà dichiarare di possedere i titoli di specializzazione su tipi posto Speciali e/o Metodi di insegnamento differenziati. Nell’istanza sarà possibile rinunciare esplicitamente ad una graduatoria nella quale l’aspirante risulta incluso con riserva, se è incluso nella stessa graduatoria a pieno titolo, in fascia inferiore.

Nel caso in cui l’aspirante abbia una doppia inclusione su graduatorie differenti ovvero incluso a pieno titolo in una graduatoria e con riserva nell’altra (es. GAE e GPS di cui GAE con “riserva« e GPS a pieno titolo) l’utente deve indicare dapprima a quale inclusione intende rinunciare nella sezione «insegnamenti». Successivamente, la sezione «graduatorie incrociate» sarà automaticamente aggiornata escludendo la graduatoria incrociata corrispondente alla graduatoria/classe di concorso a cui ha rinunciato. Nel caso in cui ci fossero più inclusioni possibili anche per l’incrociata, dovrà obbligatoriamente indicare a quale di queste intende rinunciare.

Inserimento preferenze a sistema

Nella sezione riferita all’inserimento delle 150 preferenze per il ruolo o per le supplenze, sono presenti gli insegnamenti selezionabili per i quali l’aspirante può presentare domanda ai fini dellesupplenze; Il tipo preferenza (SEDE) può scegliere fra Scuola, Comune, Distretto, Provincia. L’utente avrà infatti, la possibilità di poter inserire una preferenza sintetica denominata “tutte le sedi della provincia” che potrà poi essere personalizzata dall’utente con le ulteriori informazioni di contesto necessarie alla definizione del dettaglio della preferenza (tipo posto, tipo contratto, etc).

L’aspirante potrà decidere la posizione della preferenza selezionata scegliendo una delle seguenti opzioni (è obbligatorioselezionare la posizione della preferenza): In coda; In testa; Personalizzato, indicando la posizione desiderata.

In riferimento al «Tipo Contratto» e al «Tipo Posto» le eventuali selezioni possono anche essere ordinate secondo le preferenze dell’aspirante.

In riferimento allo spezzone orario si precisa che non è obbligatorio indicare l’orario minimo e massimo dello spezzone. Inoltre, è possibile scegliere la tipologia di completamento ed, eventualmente, la tipologia di completamento territoriale desiderato (scuola, comune, distretto o provincia).