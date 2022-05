Gps 2022. Attenzione al protocollo, bisogna verificare di averlo ricevuto, altrimenti impossibile il ricorso – I nostri TUTORIAL

Si avvicina lo stop alle Gps 2022. Domani 31 maggio 2022 (h. 23,59), infatti, si chiuderanno le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.

Un avvertimento particolarmente utile in queste ore proviene da Attilio Varengo, della segreteria nazionale di Cisl scuola, che nel corso di una diretta di Tecnica risponde LIVE ha raccomandato ai docenti: “Verificate, una volta inoltrata la domanda, di avere ricevuto il pdf, sia per posta elettronica, sia all’interno dell’area riservata di istanze online, altrimenti si è fuori. Insomma, verificate di avere ricevuto il protocollo della vostra domanda. Diversamente ogni ricorso sarà vano”.

In altre parole, se su determinate questioni è possibile aprire il contenzioso con l’Amministrazione e, con l’aiuto dei sindacati e degli avvocati, ottenere giustizia, al mancato invio della domanda di partecipazione non vi è rimedio.

I nostri tutorial

La Tecnica della Scuola, in queste settimane è stata di supporto ai docenti per la presentazione dell’istanza, su svariati temi, dalle sanzioni alla scelta delle sedi, dai requisiti ai titoli e al servizio. A seguire tutti i nostri TUTORIAL.

Come compilare la domanda

Nel video che segue, un tutorial per la compilazione della domanda passo dopo passo.

Scelta della provincia

A monte, prima di scegliere le sedi, sarà necessario individuare la provincia, come da tutorial seguente. Solo dopo avere scelto la provincia il candidato potrà passare alla fase successiva relativa alla scelta delle sedi.

Inserimento nelle graduatorie

Come scegliere le graduatorie di interesse secondo la fascia e il tab di riferimento? E come inserire i titoli di accesso? Lo spiega sempre l’esperto Lucio Ficara nel video tutorial che segue. Ricordiamo peraltro che il candidato potrebbe anche inserirsi in più graduatorie e in graduatorie di diversa tipologia.

Inserimento sul sostegno

Nel video tutorial che segue vedremo come inserirsi con riserva nelle graduatorie per il sostegno di I fascia per chi sta concludendo un Tfa sostegno VI ciclo.

Scelta sedi graduatorie d’istituto

Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sulla scelta delle sedi delle graduatorie di istituto.