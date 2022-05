Gps 2022, attenzione all’inoltro della domanda, la raccomandazione del MI – Tutte le nostre DIRETTE

Ancora poche ore allo stop alle Gps 2022. Alle 23,59 di oggi 31 maggio 2022, infatti, si chiuderanno le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.

Attenzione all’inoltro, raccomanda il ministero dell’Istruzione, con apposita email ai candidati. A coloro i quali non avessero inoltrato domanda, infatti, il MI ricorda:

Le comunichiamo che lei ha compilato la domanda on line relativa all’oggetto, ma – alla data odierna – non ha ancora provveduto all’inoltro della stessa in via definitiva.

A garanzia del corretto completamento dell’operazione La invitiamo a:

verificare che nella pagina di “visualizzazione” dell’istanza, la domanda si trovi nello stato “ inoltrata “;

“; verificare la presenza del modello di domanda in formato .pdf , accedendo alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page di Istanze online.

Qualora le verifiche di cui sopra non avessero esito positivo, La invitiamo ad accedere nuovamente al sito delle Istanze online e a procedere all’inoltro della domanda.

