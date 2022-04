Gps 2022, non dovrebbero chiudersi prima della fine del Tfa sostegno. Barbacci (Cisl scuola): distonia imbarazzante

Gps 2022, non dovrebbero chiudersi prima della fine del Tfa sostegno. Barbacci...

“Una preoccupazione che circola tra i direttori dei corsi di specializzazione per il sostegno, VI edizione, è il tempo di conclusione del corso, perché il ministero ha dato il 31 luglio ma non è possibile che le graduatorie Gae o le altre graduatorie come le Gps (graduatorie provinciali supplenze) si chiudano prima,” così Marisa Pavone, esperta di pedagogia speciale, nel corso della diretta di Tecnica risponde Live del 23 marzo.

Le fa eco Ivana Barbacci, neo eletta segretaria di Cisl scuola: “Una vera distonia tra le norme e la realtà, avete assolutamente ragione e spingeremo affinché questa cosa non si verifichi mai più, è veramente imbarazzante”.

Un tema che verrà discusso di certo (probabilmente domani 5 aprile) nell’ambito del tavolo di incontro tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati per discutere di aggiornamento delle Gps.