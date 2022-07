Gps 2022, per la scelta delle sedi si conoscerà la disponibilità dei posti?

Le prossime settimane assumono sempre più importanza per migliaia di aspiranti docenti che attendono per il nuovo anno scolastico 2022/2023. Nella diretta della ‘Tecnica risponde live’ di mercoledì 13 luglio dal titolo ‘Gps 2022, scioglimento della riserva e scelta delle sedi’ il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, ha risposto alla seguente domanda: La scelta delle sedi verrà fatta conoscendo la disponibilità dei posti oppure si rischia di fare una scelta al buio?

“Il Ministro aveva promesso che la scelta delle 150 preferenze tra cui la preferenza di scuola, quella puntuale piuttosto che quella sintetica del Comune o del distretto, fosse fatta non al buio ma conoscendo la disponibilità dei posti. Questo comporterà che per poter fare questa scelta delle 150 preferenze, che è una scelta riferita, sia per le Gae che per le Gps, alle supplenze annuali al 31 agosto 2023 o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno 2023, bisognerà arrivare con la disponibilità dei posti, dunque con un organico di fatto già calcolato e pubblicato nella disponibilità”.

“Teniamo conto che entro la fine del mese di luglio si provvederà, almeno così il ministero dell’Istruzione ha deciso, all’assegnazione dei posti per la mobilità annuale, cioè le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Questo andrà a determinare l’effettiva disponibilità dei posti residuali dopo la mobilità annuale per l’utilizzo delle Gps. È chiaro che bisognerà aspettare il mese di agosto per avere quest’opportunità di non fare una scelta al buio. Comunque sia una criticità esiste, la convocazione non sarà una sola ma diverse anche nei periodi successivi. Alla prima convocazione che probabilmente avverrà entro il 31 agosto 2022, ma poi ce ne saranno altre dunque la disponibilità che c’è oggi non necessariamente sarà quella che ci sarà nelle prossime convocazioni, ma intanto la scelta ordinata delle 150 preferenze viene fatta a priori, e questo andrà a comportare sicuramente una difficoltà”.