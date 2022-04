GPS 2022, requisiti e scadenza: anticipazioni

Quasi pronta l’ordinanza ministeriale per l’apertura delle GPS 2022, che avranno validità per il biennio 2022/23 e 2023/24. Le graduatorie provinciali supplenze al via probabilmente tra il 19 aprile e il 9 maggio. Docenti e aspiranti docenti avranno 20 giorni di tempo per fare domanda.

Tra le principali novità:

l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS per chi si abiliterà su posto comune/classe di concorso o si specializzerà sul sostegno successivamente alla scadenza delle domande purché sciolga la riserva entro il 15 luglio 2022”.

e l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni per la rinuncia o l’abbandono delle supplenze.

Confermata la procedura informatizzata: è confermata la procedura informatizzata per l’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto (compresi gli spezzoni superiori alle 6 ore) dalle GAE e dalle GPS di I e II fascia.

E le altre disposizioni? Ecco una sintesi.