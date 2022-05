Gps 2022, tutte le novità. Rispondiamo alle vostre domande – DIRETTA 13/05 ore 14

Dopo la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, il MI ha pubblicato l’avviso contenente le date per la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto.

Dal 12 maggio 2022 (h. 9,00) al 31 maggio 2022 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle

GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

Di questo e di tanto altro si parlerà nel corso dell’appuntamento della Tecnica della Scuola live di domani, venerdì 13 maggio, alle 14,00 dal titolo “Gps 2022, tutte le novità. Rispondiamo alle vostre domande” in onda sui canali social della Tecnica della Scuola Facebook e Youtube. Ospiti della puntata la responsabile reclutamento Flc Cgil Manuela Pascarella e l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Conduce Daniele Di Frangia. Per gli ascoltatori, come sempre, la possibilità di porre le proprie domande sull’argomento durante la diretta.

SEGUI LA DIRETTA