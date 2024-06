GPS biennio 2024/2026: quali le novità da attenzionare nella presentazione della domanda

L’O.M. n° 88 del 16 maggio 2024 prevede per gli aspiranti che intendono presentare domanda d’inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti, possono farlo entro le ore 23,59 di lunedì 10 giugno prestando attenzione alle seguenti novità.

Mancata presentazione della domanda

Gli aspiranti già inclusi nelle GPS per il biennio 2022/2024 che non presentano la domanda per aggiornamento o trasferimento, non saranno depennati, ma saranno inseriti nella relativa graduatoria con il punteggio con cui figuravano nelle graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Fermo restante che i titoli di riserva e di preferenza vanno comunque dichiarati in ogni caso (art. 3 comma 4).

Iscritti negli elenchi aggiuntivi

I docenti iscritti negli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n° 51 del 17 marzo 2023 dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia (art. 3 comma 6.)

Titolo d’accesso estero

Per gli aspiranti in possesso del titolo di accesso conseguito all’estero se già riconosciuto devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso non sia ancora stato riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo. (art. 7 comma 4 lettera e)

Inseriti con riserva

Gli aspiranti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, possono essere inseriti con riserva nella prima fascia a condizione di sciogliere la riserva attraverso il conseguimento del titolo, entro il 30 giugno 2024. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non sia conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. (art. 7 comma 4 lettera e)

Educazione motoria scuola primaria

In considerazione che la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione, è stata istituita la graduatoria di prima fascia per i docenti che a seguito del superamento del concorso per insegnare educazione motoria nella scuola primaria, hanno conseguito l’abilitazione. Mentre per i candidati che non hanno sperato il concorso e quindi non hanno l’abilitazione per la scuola primaria, potranno presentare domanda in seconda fascia per insegnare scienze motorie e sportive sia per la scuola secondaria di primo grado sia di secondo grado, in quanto le due classi di concorso sono state accorpate nell’unica classe A048.

Dalla MAD all’interpello

Le istituzioni scolastiche per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee utilizzano la modalità dell’interpello consistente nel convocare gli aspiranti che si trovano nella situazione di essere occupati parzialmente ovvero inoccupati quindi nella condizione di accettare la supplenza stessa. L’interpello sarà effettuato mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. Fermo restante che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. (art. 13 commi da 1 a 3)

Altre novità da attenzionare sono:

• Gli aspiranti che avessero conseguito un titolo d’accesso più vantaggioso possono sostituirlo durante la procedura di compilazione della domanda;

• Gli aspiranti al termine della compilazione della domanda possono visualizzare il punteggio e stamparlo, fermo restante che sarà compito dell’amministrazione verificare tutte le dichiarazioni effettuate.

• Gli aspiranti che hanno svolto servizio civile universale hanno diritto alla riserva del 15% dei posti.

• Gli aspiranti privi di abilitazione possono presentare domanda per essere inseriti nella GPS di seconda fascia con il solo titolo di studio, infatti, non sono più necessari i 24 CFU previsti in precedenza.

• Gli aspiranti in possesso di una delle classi di concorso accorpate secondo quanto previsto dal decreto 255 del febbraio 2024 possono presentare domanda sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola secondaria di secondo grado