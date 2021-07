GPS, cosa cambierà a luglio e chi entrerà in ruolo? [DIRETTA ore 16]

Ritorna l’appuntamento della Tecnica della Scuola live su uno degli argomenti caldi del momento: le immissioni in ruolo da GPS. Stavolta al centro del confronto ci sarà il mese di luglio che nella scuola si prospetta decisivo per la stabilizzazione dei docenti precari. Ad oggi, il Decreto Sostegni bis prevede che i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie vengano assegnati ai docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali, le Gps. Si tratta di una procedura straordinaria di immissione in ruolo. Ma vi sono degli emendamenti, al vaglio della commissione Bilancio della Camera, che potrebbero cambiare le carte in tavola all’ultimo momento. Inoltre, a breve è previsto l’inserimento nella prima fascia Gps di tutti coloro che stanno conseguendo la specializzazione su sostegno agli alunni disabili. E non solo.

L’art. 59 del decreto 73 del 25 maggio 2021 si pone un duplice obiettivo:

– individuare delle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti per l’anno 2021/2022

– semplificare le procedure concorsuali relative al personale docente

Per raggiungere il primo obiettivo le forze politiche non sono d’accordo sulle modalità da mettere in campo, per cui si sta vivendo un momento di alta tensione specie per quanto riguarda l’immissione in ruolo degli aspiranti inseriti nelle graduatorie GPS di seconda fascia.

Il comma 4 di detto decreto infatti prevede in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, la possibilità per i docenti inseriti nella graduatoria GPS di prima fascia.

Alcune forze sostengono di allargare tale possibilità alla seconda fascia attraverso l’emendamento 59.46, mentre altri non sono d’accordo e affermano che è necessario bandire i concorsi.

Chi la spunterà? Lo sapremo al fotofinish.

Di questo e di altri aspetti relativi alle GPS, su chi entrerà in ruolo con il nuovo anno scolastico, parleremo durante lo speciale della Tecnica della Scuola Live di oggi, giovedì 1° luglio alle ore 16.

Parteciperanno gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, con l’esperto di diritto scolastico avvocato Dino Caudullo. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.