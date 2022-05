Gps e graduatorie d’istituto, il 5 maggio istruzioni per l’aggiornamento 2022/24

La pubblicazione dell’ordinanza che avvierà l’integrazione e aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze è questione di giorni. Più probabilmente di ore. Poi, per almeno 400mila precari sarà la volta della compilazione delle domande utili fino al 2023/24. Gli interessati avranno a disposizione circa tre settimane per presentare la domanda, rigorosamente on line.

Complessivamente, se si calcolano gli aspiranti delle graduatorie di istituto. sono oltre un milione gli interessati – anche indirettamente – a questa tornata di inserimento/aggiornamento delle Gps.

Per fornire indicazioni utili alla corretta compilazione e presentazione della domanda, attraverso informazioni tecniche e segnalazioni sulle criticità della piattaforma espresse da esperti e sindacalisti, segnaliamo una iniziativa della Uil Scuola Lazio in collaborazione dell’Irase Nazionale, l’Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa: l’appuntamento è per giovedì 5 maggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Per collegarsi all’evento, che si svolgerà on line tramite la ‘piattaforma’ Zoom, basterà collegarsi al seguente link.