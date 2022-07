Gps, precari convocati senza graduatorie: per Usb Scuola è un disastro che non farà rimpiangere Bianchi

“L’ultimo disastro di Patrizio Bianchi sono le convocazioni senza graduatorie”: è severo il giudizio dell’Usb Scuola alla notizia dell’avvio – dal 2 agosto e fino al 16 agosto – dell’area telematica su Istanze OnLine per la presentazione delle istanze di preferenza GPS per l’anno scolastico 2022-2023 (con gli incarichi di supplenza da GPS che dovrebbero essere definiti quindi entro il 31 agosto 2022 e le disponibilità delle sedi pubbliche non prima del 10 agosto per i posti comuni e qualche giorno dopo per i posti di sostegno).

“Consideriamo le date comunicate dal Ministero dell’Istruzione (2 agosto – 16 agosto) un modo di creare inutili ansie e stress tra il personale docente che – sostiene Usb Scuola – sta fruendo il periodo di ferie dopo un difficile anno scolastico, e l’ennesimo sberleffo indegno di un alto ente della Repubblica”.

Il ministro Bianchi ci ha denigrati!

Il sindacato di base spera, a questo punto, “in un cambio di passo con il futuro ministro, di certo non rimpiangeremo Patrizio Bianchi, alto denigratore dell’intero corpo dei lavoratori della scuola”.

Infine, in previsione delle imminenti pubblicazioni delle GPS che consentiranno di avviare la procedura di conferimento delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, Usb Scuola fa sapere di avere avviato il servizio di prenotazione della consulenza, riservata agli iscritti e a chi si iscrive al sindacato.

La consulenza di Usb Scuola

Chi vuole prenotarsi può farlo compilando il modulo a questo link: https://form.jotform.com/221921920586357

Ricordiamo che prima che possano essere avviate le procedure di supplenza dovranno:

• essere completate le fasi ordinarie di immissione in ruolo;

• essere completate le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni;

• essere pubblicate le GPS provvisorie e, dopo almeno 10 giorni utili per i reclami, le definitive;

• essere pubblicate le disponibilità di posti nelle scuole di ciascuna provincia.