Gps preferenze 2022: come compilare tutte le sezioni della domanda – DIRETTA lunedì 8 agosto ore 15

Sono circa 800mila i docenti coinvolti in questa fase del reclutamento e speranzosi di salire in cattedra a settembre con una supplenza lunga, almeno con un contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Il 16 del mese il ministero dell'Istruzione darà lo stop alla presentazione delle domande.

A supportare i docenti nella scelta efficace delle 150 preferenze saranno gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Manuela Pascarella (responsabile reclutamento di Flc Cgil).

A seguire qualche anticipazione, a chiarimento di aspetti importanti relativi alla domanda per la scelta delle 150 preferenze.

Le 3 tipologie di contratto

Le supplenze annuali sono cattedre a orario pieno al 31 agosto ;

sono cattedre a ; le supplenze fino alla fine delle attività didattiche sono cattedre a orario pieno al 30 giugno ;

sono cattedre a ; gli spezzoni sono supplenze al 30 giugno ma su orario ridotto. Parlando delle scuole secondarie, ad esempio, lo spezzone potrebbe essere da 9 ore al 30 giugno, o da 12 ore al 30 giugno, ma non potrà essere da 18 ore, altrimenti si tratterebbe di una cattedra intera, non di uno spezzone.

Spezzone e completamento

Quest’anno, in fatto di spezzoni, per evitare completamenti difficilmente sostenibili sul fronte logistico (ad esempio spezzone su Napoli e completamento su Ischia), nel sistema è stato aggiunto il nuovo campo relativo al completamento. In altre parole, sarà il singolo aspirante che andrà a indicare la propria disponibilità. Il docente che avesse indicato uno spezzone, così, potrà anche specificare il tipo di completamento a quello spezzone, scegliendo tra:

spezzone di completamento su una precisa scuola ,

, spezzone di completamento su comune ,

, spezzone di completamento su distretto ,

, spezzone di completamento su provincia.

Ricordiamo che l’algoritmo non tiene conto della convenienza economica dei contratti, tiene solo conto dell’ordine di preferenze espresso dal candidato nel modulo di domanda e delle disponibilità di posto.