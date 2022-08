Gps preferenze 2022 e call veloce: indicazioni operative – DIRETTA venerdì 5 agosto, ore 15:30

Per non rischiare l’esclusione dalle GPS per l’anno scolastico 2022-2023, come si deve agire nella procedura di scelta delle preferenze per l’ottenimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno? E come ci si muove in fatto di spezzoni e di completamento? Che differenza c’è tra preferenze sintetiche e preferenze puntuali?

Ma quella delle scelta delle preferenze nell’ambito delle Gps non è l’unica questione calda di questi giorni. Gli aspiranti docenti sono anche impegnati, tra il 4 e l’8 agosto nelle procedure relative alla cosiddetta call veloce. Con Avviso prot.n. 29005 del 3 agosto 2022 il MI ha comunicato l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata, ai sensi del Decreto Ministeriale 25 dell’8 giugno 2020. La procedura è destinata ai soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.

Di tutto questo parliamo nell’appuntamento di Tecnica risponde LIVE venerdì 5 agosto, ore 15:30, con gli esperti di normativa scolastica Patrizia Giovannini (dirigenza nazionale Gilda), Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

