Registrati
Diretta video

Primo piano | Educazione civica, Fondo Espero e stipendi

guarda
Docenti
23.10.2026

GPS, riscontrate anomalie nella valutazione dei metodi Montessori, Pizzigoni e Agazzi: una nota spiega quali sono i titoli ammissibili – PDF

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Solo abilitazioni ufficiali: esclusi i corsi di perfezionamento
Gli enti autorizzati e il caso del metodo Agazzi
Rigida corrispondenza con i gradi di scuola
Le istruzioni operative per i controlli degli USR

La valutazione dei titoli di differenziazione didattica dichiarati nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è l’oggetto di una nota del 21 ottobre 2026 indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, in vista delle operazioni propedeutiche all’anno scolastico 2027/28 e dell’imminente predisposizione degli elenchi aggiuntivi (previsti dall’articolo 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026),

Il provvedimento nasce a seguito di numerose segnalazioni che hanno evidenziato anomalie e disallineamenti nella valutazione dei titoli sul territorio nazionale.

Solo abilitazioni ufficiali: esclusi i corsi di perfezionamento

Il primo nodo chiarito dal Ministero riguarda la tipologia di titoli ammissibili. La nota stabilisce che sono valutabili esclusivamente i titoli di “abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi”, così come previsto dalla Tabella 1 (punto B.11) dell’OM 27/26 e già richiamato nella nota n. 8082 del 30 marzo 2026.

Sono formalmente esclusi e non valutabili i meri titoli di specializzazione o perfezionamento, anche se rilasciati da enti di formazione accreditati ai sensi delle Direttive Ministeriali 90/2003 e 170/2016. Ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie, il titolo deve infatti provenire da soggetti espressamente autorizzati dal Ministero al rilascio dell’abilitazione specifica.

Gli enti autorizzati e il caso del metodo Agazzi

In attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, la Direzione Generale richiama i quadri normativi di riferimento per ciascun metodo differenziato:

  • Metodo Montessori: l’articolo 6 del Decreto Ministeriale 6 giugno 2025, n. 112, riconosce esclusivamente i titoli rilasciati dall’Opera Nazionale Montessori, dalle Università e dagli enti di formazione autorizzati dal Ministero.
  • Metodo Pizzigoni: l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 6 marzo 2026, n. 39, individua quali unici soggetti titolati l’Associazione Opera Pizzigoni, l’istituzione scolastica “Rinnovata Pizzigoni” di Milano, le Università e gli enti autorizzati dal MIM.
  • Metodo Agazzi: il Ministero precisa che non risulta ad oggi alcun soggetto accreditato al rilascio di tali titoli abilitanti.

Rigida corrispondenza con i gradi di scuola

Un altro aspetto critico riguarda la correttezza dell’inserimento del titolo rispetto al grado di istruzione per cui l’ordinamento ne prevede l’applicazione. A questo proposito, la nota ribadisce i confini di validità dei singoli metodi:

  • Il titolo Agazzi è valido esclusivamente per la scuola dell’infanzia.
  • Il titolo Pizzigoni è valido esclusivamente per la scuola primaria.
  • Il titolo Montessori è valido per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado; tuttavia, l’aspirante deve essere in possesso di uno specifico titolo per ciascun grado scolastico.

Le istruzioni operative per i controlli degli USR

Per sanare le posizioni irregolari, la Direzione Generale ha disposto che gli Uffici Scolastici Regionali effettuino un’attenta verifica, consentendo l’inserimento negli elenchi aggiuntivi solo al ricorrere simultaneo di tre condizioni:

  1. Il percorso di differenziazione didattica deve essere previsto dall’ordinamento scolastico per quel determinato grado;
  2. Il titolo deve essere stato rilasciato da un soggetto espressamente autorizzato dal Ministero;
  3. L’aspirante deve possedere il titolo riferito allo specifico grado di scuola.

Solamente in presenza di tutti e tre i requisiti gli uffici territoriali potranno confermare il riconoscimento del punteggio di cui all’Allegato 1 dell’OM 27/26, garantendo l’omogeneità e la legittimità delle graduatorie.

m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(E).0097908.21-10-2026Download
GPS

Ho insegnato per un anno: come si calcola il punteggio per le graduatorie?

Decreto Scuola, emendamento di FdI sul doppio canale di reclutamento. “Dal 2027/28 assunzioni da Gps su posto comune e sostegno”

GPS, graduatorie d’istituto e interpelli: come si ottiene la prima supplenza da insegnante?

Anno scolastico al via con 3 docenti precari per classe, i concorsi Pnrr sono serviti a poco e l’ultima speranza è il doppio canale: l’appello del leghista Pittoni

Movimento Docenti Idonei Esclusi: unire idonei e precari GPS

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Proteste giovani, come sono cambiate dal 68 a oggi e che risposte possono dare i docenti. Concetto Vecchio a “Logos” – VIDEO

Valerio Musumeci

Valditara: “Non è sfasciando tutto che si migliora la scuola. Indicazioni nazionali scritte per la prima volta con il contributo degli studenti”

Redazione

GPS, riscontrate anomalie nella valutazione dei metodi Montessori, Pizzigoni e Agazzi: una nota spiega quali sono i titoli ammissibili – PDF

Lara La Gatta

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione in vigore: che fine hanno fatto quelle per i licei?

Redazione
vai alla ricerca avanzata