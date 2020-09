GPS scuola, entro il 14 settembre il conferimento delle supplenze

Ricordiamo le date che il Ministero ha predisposto per le immissioni in ruolo e in fatto di Graduatorie provinciali supplenze, le famose GPS scuola. Tempi strettissimi ma che in linea di massima sono stata rispettati (o ci si attende che vengano rispettati), pur con le difficoltà e le criticità che li hanno caratterizzati.

7 settembre

Il 7 settembre gli USR di ogni regione hanno predisposto le assunzioni a tempo indeterminato.

14 settembre

Entro il 14 settembre, giorno ultimo per via dell’inizio dell’anno scolastico nella maggior parte degli istituti, avverrà il conferimento delle supplenze dalle GAE e dalle GPS, quindi Graduatorie a esaurimento e graduatorie provinciali protagoniste di questi ultimi giorni prima della ripartenza.

