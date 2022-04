Gps scuola infanzia, primaria e secondaria: quello che c’è da sapere

Oggi parliamo di GPS nei vari gradi di scuola. Ricordiamo che le GPS sono una banca dati digitale dei titoli dei docenti, il cui acronimo sta per Graduatorie Provinciali Supplenze.

Le GPS nella scuola infanzia e primaria

Nella prima fascia delle GPS possono inserirsi i docenti con abilitazione, e quindi con diploma magistrale o Laurea in Scienze della Formazione Primaria, mentre la seconda fascia è riservata agli studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU.

Le GPS nella scuola secondaria

Nella prima fascia delle GPS può inserirsi chi è abilitato nella classe di concorso per la quale partecipa, mentre la seconda fascia è riservata a:

• chi è in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche;

• chi è in possesso del titolo di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado;

• chi è già inserito nelle graduatorie d’istituto per la stessa classe di concorso.