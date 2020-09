Gps, serve la revisione integrale

S.B.C. per sbloccare le problematiche che si sono create per il reclutamento dei supplenti e per assicurare le supplenze di durata annuale agli aventi diritto, ritiene necessaria la revisione integrale delle GPS su reclamo degli aspiranti considerando le graduatorie pubblicate solo come provvisorie, nominando i docenti dalle precedenti graduatorie di istituto di seconda e terza fascia fino all’avente diritto, prevedendo per fine ottobre la convocazione da GPS corrette e definitive.

Serve una nota ministeriale che modifichi l’OM n. 60/2020 laddove non prevede graduatorie provvisorie e che fissi il termine di 10 giorni perpresentare reclamo.



S.B.C. ritiene inoltre necessaria per la nomina dei supplenti, soptattutto per le suppenze temporanee, laddove le GPS risultano “corte” la possibilità di presentare le MAD ai docenti inseriti in graduatorie finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato di cui alla nota ministeriale del 5 settembre 2020.



Scuola Bene Comune