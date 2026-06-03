GPS sostegno 2026: come funzionano ruolo e mini call veloce

Per i docenti specializzati sul sostegno si avvicina una fase particolarmente importante in vista delle assunzioni per il prossimo anno scolastico. Anche per il 2026/2027, infatti, è stata confermata una procedura che coinvolge direttamente gli iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Dopo la conclusione delle ordinarie operazioni di nomina, saranno infatti avviate ulteriori procedure finalizzate alla copertura dei posti ancora disponibili. Per molti aspiranti potrebbe quindi aprirsi una nuova opportunità di accesso al ruolo.

GPS sostegno 2026, come si svolgono le immissioni in ruolo

Con l’approvazione del decreto 58 del 31 marzo 2026 è stata confermata la procedura straordinaria per l’immissione in ruolo dei docenti specializzati su posti di sostegno anche per l’anno scolastico 2026/2027. I docenti specializzati sul sostegno, iscritti regolarmente nella prima fascia GPS, partecipano alle operazioni dopo le immissioni in ruolo dei candidati presenti nelle graduatorie di merito dei concorsi.

Sui posti rimasti vacanti, gli aspiranti vengono individuati nella stessa provincia di iscrizione, seguendo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La procedura consente quindi di coprire ulteriori posti di sostegno attraverso il reclutamento degli insegnanti specializzati presenti nelle GPS di prima fascia.

Accettazione o rinuncia al ruolo

Il docente che riceve la comunicazione dell’assunzione in ruolo dispone di cinque giorni di tempo per accettare o rifiutare la proposta. Qualora la comunicazione venga effettuata entro il 28 agosto, l’accettazione o la rinuncia devono essere comunicate entro il 1° settembre.

La normativa prevede inoltre che la mancata risposta entro i termini stabiliti sia considerata a tutti gli effetti una rinuncia. Per questo motivo è particolarmente importante monitorare costantemente le comunicazioni degli uffici scolastici durante il periodo delle nomine.

GPS sostegno 2026, come funziona la mini call veloce

Ultimate le operazioni di immissione in ruolo nelle singole province, gli uffici scolastici pubblicano i posti e le sedi di sostegno ancora vacanti. I docenti specializzati inseriti nella prima fascia GPS sostegno che non sono stati assunti nella provincia di appartenenza, possono quindi presentare domanda anche per altre province attraverso la procedura denominata “mini call veloce”.

La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 14 e il 18 agosto 2026. Chi non presenta l’istanza parteciperà alle successive procedure per l’assegnazione delle supplenze annuali e temporanee.

Le conseguenze in caso di rinuncia

La rinuncia al ruolo nella scuola assegnata comporta conseguenze rilevanti per il docente interessato. In questo caso l’aspirante viene infatti escluso dalle graduatorie utilizzate per le supplenze annuali e dalle graduatorie d’istituto per l’intero anno scolastico.

Ancora più pesante è la sanzione prevista per chi accetta l’incarico e successivamente lo abbandona. In tale situazione il docente viene depennato da tutte le graduatorie per l’intero periodo di validità delle GPS.