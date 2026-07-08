GPS 150 preferenze, quali sono le sezioni da compilare nella domanda? Risponde l’esperto

Quali saranno le sezioni da compilare nella domanda che verrà inoltrata dal 16 al 29 luglio? A rispondere nel corso della Tecnica risponde live, il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica:

“Intanto la piattaforma sarà quella tradizionale, cioè la piattaforma dell’informatizzazione delle nomine delle supplenze, quindi la classica piattaforma che è formata, da ben otto sezioni. Chiaramente non tutte le sezioni sono compilabili per tutti gli aspiranti, ma una buona parte sicuramente sì. La prima sezione, quella dei dati personali, è di fondamentale importanza per controllare che non ci siano errori formali sui propri dati personali e quindi sarà possibile modificarli dal proprio profilo utente”.

“Sulle istanze online si fa “modifica dato personale” e poi si rientra nella piattaforma per correggere alcune informazioni sbagliate. Dopo i dati personali, la sezione numero due è la sezione degli insegnamenti presenti in piattaforma, cioè quegli insegnamenti, quelle classi di concorso che avete dichiarato nell’aggiornamento della domanda per il biennio 26-28, per cui le classi di concorso, comprese quelle riferite al sostegno qualora siate anche docenti di sostegno”.

“La sezione numero 3 è la dichiarazione del possesso dei requisiti per coloro che sono in prima fascia sostegno con titolo italiano oppure con titolo straniero riconosciuto dal MIM e quindi possono fare la domanda per avere un contratto a tempo determinato ma finalizzato al ruolo. Costoro hanno l’obbligo di dichiarare il possesso del requisito per accedere ai ruoli tramite GPS prima fascia sostegno e quindi possono in maniera propedeutica compilare la sezione 4 che è riferita alle 150 preferenze ai fini del contratto per ruolo. Comunque solo contratti al 31 agosto che potranno essere definiti tramite le dichiarazioni, dunque le preferenze in natura puntuale, cioè su scuole, ma più agevolmente anche preferenze sintetiche, comuni, distretti e addirittura l’intera provincia per consentire una richiesta massima per il ruolo, cosa consigliabile. Quando si tratta di immissione in ruolo la rinuncia potrebbe essere fatale e quindi creare danni notevoli”.

“La sezione numero 5 invece è riferita alle 150 preferenze per contratti a tempo determinato, ma finalizzate alle supplenze e non al ruolo. Dunque, qui si può replicare quello che si è fatto nella sezione 4, ma con contratti fino al 31 agosto, con contratti fino al 30 giugno per tipologie di cattedre intere e spezzoni, spezzoni con completamento eventualmente. Perché qui ci sono le preferenze sintetiche oltre quelle puntuali e le sintetiche sono i comuni, i distretti e l’intera provincia”.

“La sezione numero 6 riservata solo per chi aveva nell’aggiornamento indicato un titolo di riserva. Questa sezione va controllata, va verificata e va convalidata”.

“Poi c’è la sezione numero 7, che è per le priorità della legge 104, cioè per chi ha una 104 personale su sè stesso, articolo 21, articolo 3, comma1 della legge 104 oppure l’articolo 33 comma 6 se si tratta di situazione di gravità personale oppure per l’assistenza comma 3, il comma 5 e il comma 7 per l’assistenza di un genitore a un figlio o di un coniuge verso il consorte o la consorte oppure di un figlio nei confronti del genitore, oppure della tutela legale. Ecco, queste sono le fasi, le sette sezioni importanti”.

“L’ottava sezione e ultima è quella di riepilogo e quindi dell’inoltro che è di fondamentale importanza perché la domanda oltre a essere compilata, salvata, va poi anche inoltrata, cosa fondamentale perché purtroppo il fai da te di qualche persona inesperta magari compila tutte le sezioni, ma poi manca nell’inoltro e invece l’inoltro è fondamentale perché mette nell’archivio di istanze online il file di invio delle istanza che va in maniera gelosa, conservata, archiviata al fine di dimostrare di aver inoltrato l’istanza”.

“La data di compilazione delle sezioni andrà dalle ore 14:00 del 16 luglio e in questo caso seguiteci poichè andremo con un live tutorial a farvi vedere passo dopo passo come si compilano queste sezioni. Dopodiché andrà a terminare la possibilità di inoltrare l’istanza fino al giorno 29 luglio, sempre alle ore 14:00”.