Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e GPS: le ultime – DIRETTA ore 16:00

Il mese di luglio è iniziato da poco ma sono già tanti gli appuntamenti attesi da docenti e personale ATA. Già certa la finestra di apertura delle istanze delle 150 preferenze per chi è inserito in GPS o GaE, dal 16 al 29 luglio. Mentre si è in attesa di conoscere il contingente delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Così come migliaia di docenti attendono novità sul fronte utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. I tempi stringono e l’estate si fa sempre più rovente.
Per fare il punto della situazione su tutte queste procedure saremo in diretta con La Tecnica risponde live, oggi, martedì 7 luglio, alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.