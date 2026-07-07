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Prima Ora | notizie del 7 luglio

Docenti
07.07.2026
Aggiornato alle 10:42

Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e GPS: le ultime – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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Indice
La diretta della Tecnica risponde live
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Il mese di luglio è iniziato da poco ma sono già tanti gli appuntamenti attesi da docenti e personale ATA. Già certa la finestra di apertura delle istanze delle 150 preferenze per chi è inserito in GPS o GaE, dal 16 al 29 luglio. Mentre si è in attesa di conoscere il contingente delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Così come migliaia di docenti attendono novità sul fronte utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. I tempi stringono e l’estate si fa sempre più rovente.

La diretta della Tecnica risponde live

Per fare il punto della situazione su tutte queste procedure saremo in diretta con La Tecnica risponde live, oggi, martedì 7 luglio, alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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GildaGPSImmissioni in ruolosupplenzeutilizzazioni e assegnazioni provvisorie

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