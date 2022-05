GPS sostegno: Chi può chiedere l’iscrizione

L’ordinanza N° 112 del 6 Maggio 2022 ha riaperto la piattaforma per consentire agli aspiranti interessati di poter presentare domanda per:

inserirsi per la prima volta, avendo nei titoli, nelle relative graduatorie di prima o di seconda fascia;

aggiornare il punteggio, se inseriti nelle precedenti graduatorie di prima o di seconda fascia, integrando i titoli e il servizio conseguiti entro il 31 maggio 2022, data di scadenza del bando;

trasferirsi da una provincia a un’altra, fermo restante che ci si può iscrivere in una sola provincia.

Presentazione domanda

Gli aspiranti devono presentare la domanda d’inserimento, aggiornamento e/o trasferimento unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica. se dovessero presentare domanda in modalità diversa, non sarà presa in considerazione.

Docenti di sostegno

Le GPS relative ai posti di sostegno oltre a essere distinte per i relativi gradi d’istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, sono suddivise in due fasce.

La prima fascia

E’ costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado e i docenti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022.

La seconda fascia

E’ costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità d’insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

Per la scuola dell’infanzia e primaria:

del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Inserimento e conseguimento titoli

Tutti i titoli di accesso, culturali e di servizio, devono essere conseguiti entro la data di scadenza del 31 maggio 2022, termine ultimo per presentare la domanda;

Inserimento e conseguimento titoli con riserva

La lettera e) del comma 4 dell’art. 7 dell’O.M.112 dà la possibilità ai docenti che stanno per conseguire la specializzazione sul sostegno di fare domanda con riserva e inserirsi a pettine in prima fascia a condizione di conseguire il suddetto titolo entro il 20 luglio 2022.

Scioglimento della riserva

Qualora il suddetto titolo dovesse essere conseguito successivamente al 20 luglio, la riserva sarà sciolta negativamente, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Valutazione titoli e servizio prima fascia

Il titolo di specializzazione, i titoli culturali e il servizio prestato per l’inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado saranno valutati secondo le tabelle A, B e C esplicative dall’allegato A/7 allegato all’O.M.

Valutazione titoli e servizio seconda fascia

Il titolo di specializzazione, i titoli culturali e il servizio prestato per l’inserimento nella graduatoria provinciale di seconda fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado saranno valutati secondo le tabelle A, B e C esplicative dall’allegato A/8 allegato all’O.M.