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21.05.2026

GPS supplenze, 150 preferenze e conferma sostegno: tutte le novità – DIRETTA ore 17:30

Redazione
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Indice
Conferma docenti di sostegno
La diretta della Tecnica risponde live
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Il 6 maggio scorso, con la pubblicazione delle istruzioni operative per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il cronoprogramma per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Per gli aspiranti è fondamentale rispettare le finestre temporali per non perdere la possibilità di ottenere un incarico.

Tra le finestre temporali più importanti e più attese c’è quella relativa alle 150 preferenze.

Le funzioni per le cosiddette “150 preferenze” saranno attive nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).

Conferma docenti di sostegno

Come funziona la conferma dei docenti di sostegno? Quali sono le varie fasi e i passaggi da seguire? Il dirigente scolastico deve ricevere entro e non oltre il 31 maggio, l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia dell’alunno disabile?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 21 maggio alle ore 17:30. Ospite Simone Craparo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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